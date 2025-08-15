Eugenia Martínez de Irujo apuesta por la moda sostenible con el caftán estampado más alegre del verano

Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a demostrar que su estilo es sinónimo de frescura, personalidad y tendencia. La aristócrata, conocida por su amor por la moda con sello español y su toque bohemio-chic, ha compartido en redes sociales un look veraniego que no ha pasado desapercibido: un caftán de rayas celestes y granadas bordadas que se convierte en la prenda perfecta para los días de sol.

En los últimos años, el caftán ha pasado de ser una prenda exclusiva de la playa a convertirse en un imprescindible de cualquier armario de verano. Su comodidad, su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y su estilo fluido lo hacen perfecto para quienes buscan ir elegantes sin renunciar a la frescura. Eugenia Martínez de Irujoconfirma que, con el diseño adecuado, el caftán puede ser la pieza más chic de la temporada.

Un diseño con sello español

El caftán pertenece a Gavriella, una marca de moda sostenible con base en Sevilla y creada por Rocío Peralta y Violeta Andic. La firma se caracteriza por combinar tradición y modernidad, inspirándose en el Mediterráneo y en la artesanía local, pero con un enfoque contemporáneo. En este caso, el diseño que luce Eugenia está confeccionado en algodón 100% reciclado, reafirmando el compromiso de la marca con el respeto al medioambiente.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinesdeirujo

Estampado vibrante y detalles artesanales

El modelo, llamado kaftan rayas celestes granadas, destaca por su estampado de rayas onduladas en tonos celeste y fucsia, decorado con bordados de granadas en tonos rojos y amarillos. Este contraste cromático no solo aporta alegría al look, sino que además le da un aire sofisticado y único. Los bordados, elaborados con gran detalle, son un guiño a la riqueza cultural y a la simbología de la granada, fruto asociado con la prosperidad y la buena suerte.

Caftán estampado. Gavriella

El patrón del caftán es holgado, lo que lo convierte en una prenda muy versátil y cómoda para el verano. Su cierre de botones en la parte frontal y las aberturas laterales le aportan fluidez y movimiento, ideal para dejar pasar la brisa en los días más calurosos.

Cómo lo combina Eugenia

Fiel a su estilo relajado pero con personalidad, Eugenia ha combinado el caftán con sandalias planas negras con detalle de hebillas rojas y un capazo de rafia con detalles en fucsia, un accesorio que refuerza el aire mediterráneo del look. El resultado es un estilismo perfecto para un paseo junto al mar, una comida al aire libre o incluso para llevar como salida de playa con bañador debajo.

El kaftan rayas celestes granadas está disponible en la web de Gavriella por 80 euros, en tallas S/M y M/L. Gracias a su tejido natural, su confección cuidada y su diseño atemporal, es una prenda que puede acompañar durante muchos veranos. Además, al tratarse de una pieza de producción local, cada compra apoya a la moda de proximidad y a la economía artesanal.