Eugenia Martínez de Irujo celebra su cumpleaños con el vestido de punto de IQ Collection que mejor combina con botas altas

Los vestidos de punto son una de las joyas estilísticas de la temporada invernal y Eugenia Martínez de Irujo los domina con la maestría que hace todo. Solo hace falta ver la elección de la hija de la Duquesa de Alba para celebrar su 57 cumpleaños en Málaga rodeada de amigos y familiares. Pura inspiración para el mes de diciembre. Uno de los motivos por los que este tipo de prendas se han convertido en el uniforme de las que más saben durante todo el año recae en su versatilidad, esa que funciona igual de bien para una mañana de reuniones en el trabajo, como para un fin de semana casual por la ciudad o para una noche especial como en el caso de Eugenia.

Además, con esta elección la aristócrata ha dejado claro que lo suyo no solo es lo bohemio, es cierto que es el registro al que más recurre en lo que vestimenta se refiere, pero su armario no termina ahí, lo ha demostrado en incontables ocasiones con esa personalidad arrollante que lleva con ella a todas partes y lo ha vuelto a hacer en un momento tan especial como la celebración de su cumpleaños.

Vestidos de punto como uniforme de estilo

De corte mini, midi o maxi. De tirantes, manga corta o larga. Con estampados o en clave lisa. En los armarios de esas mujeres que llevan el estilo por bandera, como es el caso de Eugenia Martínez de Irujo, los vestidos de punto son el mejor aliado para ir cómoda, derrochar estilo sin esfuerzo y verse tremendamente favorecida. Si algo tienen en común los vestidos de punto es que son la respuesta perfecta para vestir bien sin esfuerzo —esa habilidad que comparten solo unas pocas—. En el caso de Eugenia, el modelo elegido pertenece a IQ Collection, una de esas firmas "made in Spain" que entiende las siluetas femeninas al dedillo y clava el equilibrio entre comodidad y sofisticación.

Vestido punto babi, de IQ Collection (190 euros)

Vestido punto babi. IQ Collection

El diseño, con sus rayas beige y fondo negro, es una auténtica declaración de estilo por su estructura: se adapta al cuerpo sin marcar en exceso, realza la cintura de forma natural y juega con un patrón favorecedor que estiliza la figura en movimiento. Un tejido amable, una caída impecable y esa estética atemporal que tanto caracteriza a la marca. Hablamos de un look perfecto para un cumpleaños, pero que lo vemos igual de ponible para cualquier momento del mes de diciembre.

Botas altas + vestido de punto: el combo más elegante del invierno

Si hay un calzado que multiplica el efecto de los vestidos de punto en invierno, esas son las botas altas negras. Y Eugenia lo sabe. Su propuesta confirma que este combo es el aliado definitivo de quienes buscan un look pulido, sofisticado y con ese toque trendy que nunca falla. Las botas aportan verticalidad, estilizan la silueta y suman carácter a un vestido que ya de por sí tiene una presencia poderosa. La combinación consigue ese equilibrio perfecto entre práctico y estiloso que tanto buscamos en los meses de frío: abrigado, cómodo, elegante y con un punto aspiracional muy de quiero vestir así mañana. O eso es lo que hemos pensado nosotras en cuanto hemos visto las instantáneas de la Duquesa de Montoro en Málaga.

Y sí, después de ver a Eugenia Martínez de Irujo con este lookazo: vestido de IQ Collection + botas altas, podemos afirmar que aunque no haya empezado oficialmente, el invierno 2025 ya tiene uniforme.