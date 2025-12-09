Eugenia Martínez de Irujo confirma los vaqueros anchos que más estilizan este invierno y así los combina en sus vacaciones

Eugenia Martínez de Irujo lo ha vuelto a hacer. Cada vez que comparte una imagen de su día a día, sus looks se convierten inmediatamente en inspiración para mujeres que buscan outfits cómodos, versátiles y con personalidad. Esta vez, desde una escapada junto al mar, la aristócrata ha dejado claro cuál es su combinación infalible de la temporada: unos vaqueros anchos de tiro alto y una blusa boho en verde oliva que reúne todo lo que define su estilo relajado pero siempre impecable.

La imagen, tomada en un entorno luminoso y vacacional, muestra a Eugenia dando la espalda al objetivo, luciendo unos jeans de pernera ancha firmados por Guess que ya se han convertido en una de las prendas más buscadas de su armario. El diseño, con el icónico triángulo de la marca bordado en el bolsillo trasero, mezcla comodidad y estética retro, y es precisamente ese equilibrio el que ha convertido a este tipo de vaquero en uno de los más favorecedores del 2025.

Los vaqueros anchos que hacen tipazo

El éxito de este patrón no sorprende. Los vaqueros anchos de tiro alto estilizan la cintura, alargan la pierna y aportan un aire muy actual sin renunciar a la comodidad. En el caso de Eugenia, la clave está en cómo los integra en looks cotidianos que funcionan tanto para una escapada como para un fin de semana urbano. La textura rígida y el azul intenso del denim aportan estructura, mientras que la pernera amplia crea un movimiento natural que resulta favorecedor en todas las tallas.

Los vaqueros de Eugenia. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Este tipo de vaquero, además, se ha convertido en un básico de armario gracias a su capacidad para compensar volúmenes y equilibrar proporciones. Eugenia demuestra que, bien combinados, no solo estilizan, sino que aportan ese toque desenfadado tan característico de ella.

La blusa boho verde: el combo ganador

Para rematar el look, la aristócrata opta por una blusa boho verde con bordados oscuros en mangas y espalda. Una prenda ligera y con aire artesanal que encaja a la perfección con su estilo romántico, libre y muy personal. La gama cromática, inspirada en tonos naturales, potencia aún más el espíritu bohemio del conjunto y confirma lo bien que funcionan los jeans anchos con prendas fluidas y de corte relajado.

Los vaqueros de Eugenia. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Este tipo de blusas, con guiños folclóricos y detalles cuidados, se han convertido en una de las señas de identidad de Eugenia. No es la primera vez que recurre a ellas para sus looks más espontáneos, ideales para viajar, pasear o disfrutar de un día cerca del mar.

Un estilismo que resume su filosofía de moda

El look es la prueba perfecta de por qué Eugenia Martínez de Irujo sigue siendo una de las celebridades españolas con mejor intuición a la hora de mezclar comodidad y estilo. Sin artificios, sin complicaciones y con una naturalidad envidiable, combina piezas esenciales que funcionan solas, pero que juntas crean un estilismo lleno de encanto.

Eugenia y Narcis. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Con este combo de jeans anchos y blusa boho, Eugenia firma uno de sus outfits más replicables de la temporada y confirma que, a veces, lo más sencillo es lo que mejor funciona.