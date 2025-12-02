Eugenia Martínez de Irujo deslumbra en los Spain Travel Awards 2025 con el vestido más hipnótico y elegante de Teresa Helbig

La alfombra roja del Teatro Albéniz de Madrid —convertido este lunes en el epicentro del turismo nacional— recibía a algunas de las personalidades más influyentes del panorama social para celebrar la primera edición de los Spain Travel Awards 2025, conocidos ya como los “Oscar del turismo”. Una gala que ha reunido a invitados de referencia como Ana Rosa Quintana, Gemma Mengual o Fiona Ferrer, y donde Eugenia Martínez de Irujo, acompañada de su inseparable Narcís Rebollo, se convirtió de inmediato en una de las protagonistas indiscutibles.

La duquesa de Montoro volvió a demostrar que su estilo es sinónimo de personalidad, sofisticación y defensa del talento español. Su look, impecable y lleno de carácter, se movía entre lo clásico y lo vanguardista, una combinación que solo Eugenia sabe manejar con tanta naturalidad.

El vestido de Teresa Helbig que acapara todas las miradas

Para esta ocasión, Eugenia eligió un diseño firmado por Teresa Helbig, una de las creadoras más icónicas y admiradas de la moda española. Se trata de un vestido perteneciente a su colección ‘Opium’ otoño/invierno 2021, una propuesta que sigue tan vigente como el primer día por su espectacular construcción y su potente sello visual.

El look de Eugenia. GTRES

El diseño presenta cuello redondo, mangas largas y un corte entallado en la cintura que estiliza la silueta, dando paso a una falda con ligero vuelo y bajo irregular, aportando dinamismo y movimiento en cada paso. Pero si algo convierte este vestido en una pieza memorable es su estampado: rayas negras y beige en diferentes direcciones, creando un efecto óptico casi hipnótico, muy en la línea del estilo psicodélico y arquitectónico que caracteriza a Helbig.

La mezcla de texturas, la armonía de colores y la precisión geométrica del diseño lo convierten en un vestido capaz de brillar por sí mismo sin necesidad de ningún adorno adicional.

Botas de piel y actitud: el toque final del look

Lejos de caer en lo previsible, Eugenia completó su look con unas botas altas de piel, con plataforma y tacón ancho, un calzado rotundo que aporta fuerza, coherencia estética y un punto rock muy propio de su personalidad. La elección es perfecta para actualizar un vestido de colección y llevarlo a un terreno más actual, más urbano y más Eugenia.

El look de Eugenia. Gtres

En cuanto al beauty look, la duquesa apostó por su melena rubia suelta, con acabado natural, y un maquillaje discreto que dejaba todo el protagonismo a la geometría del vestido. Un acierto total que mezcla elegancia con autenticidad.

Una noche que celebra el turismo… y la moda española

Los Spain Travel Awards nacen para reconocer la innovación, calidad y compromiso de empresas, destinos y profesionales vinculados al turismo en España. Sin embargo, la moda también tuvo un rol decisivo gracias a figuras como Eugenia Martínez de Irujo, que elevó la alfombra roja apostando por una diseñadora patria y reivindicando, una vez más, el valor creativo de nuestro país.

Con este look, Eugenia no solo se posiciona entre las mejor vestidas de la noche, sino que vuelve a confirmarse como una de las mujeres con más estilo y criterio de nuestro panorama social.