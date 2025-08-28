Eugenia Martínez de Irujo desvela el color más llevado de otoño con este jersey de punto que está al 30% de descuento

Todavía nos encontramos a 28 de agosto, pero la realidad es que cada vez estamos más cerca de dar la bienvenida al otoño. De hecho, ya estamos notando los cambios de temperaturas en varias localizaciones de España, por lo que comenzamos a sentir la necesidad de recurrir al típico jersey de punto fino en aquellos atardeceres o en las noches que refrescan. No es de extrañar que a estas alturas ya introdúzcamos los modelos que más llevaremos durante la próxima temporada, puesto que las marcas de moda ya han lanzado sus colecciones de otoño-invierno 2025/2026. Y sabemos cuál es el claro ganador para Eugenia Martínez de Irujo.

Las tendencias de otoño 2025 están claras. Volveremos a llevar el estilo bohemio que ha funcionado durante los últimos meses, tanto los encajes como las transparencias inundarán los armarios o los colores neón serán la gran sorpresa para las insiders. Durante la última Semana de la Moda, donde las firmas presentaron las propuestas estilísticas para FW 2025/2026, vimos cómo la tonalidad pistacho brillante deslumbraba sobre la pasarela. Prada, Hermès o Gucci, entre muchas más, fueron quienes mostraron la presencia de esta en diferentes prendas de vestir (abrigos, chaquetas, pantalones o tops). Ahora, son las sabias de la moda las responsables de trasladarlo al street wear, como bien ha hecho la madre de Tana Rivera. Y solamente adelantaremos que su selección es llamativa, original y con capacidad de efecto 'buena cara'.

El jersey de punto en tendencia de Eugenia Martínez de Irujo

No existe un otoño sin un buen repertorio de jerséis de punto. Al fin y al cabo se trata de una de las prendas básicas más necesarias de un vestidor, así como a las que más recurrimos en el día a días gracias a su versatilidad. Además de refugiarnos de las bajas temperaturas, también ayudan a conformar estilismos que no pasan nada desapercibidos, como el que acabamos de descubrir en la última publicación en Instagram de Eugenia Martínez de Irujo. Se trata de un jersey de punto en pistacho de lo más llamativo de cuello redondo, manga larga y corte recto. Está exento de detalles, puesto que el color ya habla por sí solo. En dicha imagen no hemos podido comprobar cómo lo ha combinado, pero conociendo a la celebridad, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que lo haría con una falda estampada boho chic o con pantalones fluidos coloridos.

Dónde comprar un modelo similar al suyo

Dado que se trata de una tendencia que llevaremos durante otoño, nuestra redacción ha encontrado un jersey de punto similar al de Eugenia Martínez de Irujo. Y lo ha hecho en la marca francesa conocida como American Vintage que actualmente está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la L, y rebajado a 91 euros (antes 130 euros). Además de este color, también lo podemos encontrar en negro caqui, beige y verde.

Jersey pistacho, American Vintage (rebajado a 91 euros)

Jersey pistacho. American Vintage

Una vez más, Eugenia Martínez de Irujo nos sorprende con un ítem que dará un giro de 180 grados a nuestros looks de otoño. Las posibilidades son infinitas, pero lo podremos combinar con vaqueros campana, faldas fluidas o de efecto ante.