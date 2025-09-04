Eugenia Martínez de Irujo enseña cómo llevar el vestido camisero más favorecedor de septiembre con cinturón que estiliza

Eugenia Martínez de Irujo lo ha vuelto a hacer. La aristócrata, siempre en el punto de mira por su estilo bohemio y desenfadado, nos ha dado una nueva lección de moda desde su cuenta de Instagram. Esta vez, la hija de la recordada Duquesa de Alba apuesta por un vestido camisero largo, fluido y lleno de color, una de esas prendas versátiles que se convierten en un imprescindible para los looks de entretiempo. Y lo combina con dos claves de estilo que favorecen a todas: sandalias de cuña y cinturón fino que estiliza la figura.

El vestido camisero que rejuvenece y favorece

Con la llegada de septiembre, los vestidos camiseros se consolidan como la prenda estrella para afrontar la transición entre verano y otoño. Eugenia Martínez de Irujo elige un diseño de manga larga, corte relajado y estampado geométrico en tonos verdes, rojos, blancos y negros, que aporta frescura y vitalidad al look.

El look de Eugenia. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Este tipo de vestido es perfecto para cualquier plan: desde una comida con amigas hasta un paseo al atardecer. Además, su tejido ligero permite llevarlo en los últimos días de calor, pero también combinarlo con una chaqueta vaquera o blazer cuando refresque, convirtiéndolo en una inversión inteligente de fondo de armario.

El cinturón, el truco que nunca falla

La clave del estilismo está en el cinturón fino en tono marrón, que marca la cintura y aporta proporción a la silueta. Un pequeño detalle que marca la diferencia: gracias a este accesorio, Eugenia consigue que un vestido de corte amplio se convierta en una prenda mucho más favorecedora, resaltando la figura sin renunciar a la comodidad.

Este truco es ideal para potenciar el efecto estilizador en vestidos camiseros, sobre todo en modelos largos y fluidos. Además, permite ajustar la prenda según el plan del día, creando desde looks relajados hasta opciones más sofisticadas con solo cambiar el tipo de cinturón.

Sandalias de cuña: el calzado más cómodo y favorecedor

Para completar el look, Eugenia apuesta por unas sandalias de cuña en color cuero, perfectas para alargar las piernas sin necesidad de recurrir a tacones altos. Este tipo de calzado es ideal para septiembre, ya que combina la frescura del verano con la practicidad que exige el entretiempo. Además, las cuñas son un aliado perfecto para quienes buscan comodidad, ya que estilizan la figura y aportan altura, pero sin sacrificar estabilidad.

Si buscas inspiración para tus outfits de transición, el look de Eugenia Martínez de Irujo es la mejor guía. Combinar vestidos camiseros coloridos con cinturones finos y sandalias de cuña es la fórmula perfecta para estilizar, rejuvenecer y acertar en cualquier ocasión.

Con esta propuesta, Eugenia confirma que el estilo effortless puede ser sinónimo de elegancia y comodidad, marcando tendencia para este septiembre.