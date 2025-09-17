Eugenia Martínez de Irujo revoluciona la alfombra roja con el chaleco bordado boho más buscado

Eugenia Martínez de Irujo nunca deja indiferente con sus elecciones de estilo, y en la premiere madrileña de la nueva serie de Netflix, El Refugio Atómico, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de moda en España. La aristócrata, que acudió acompañada de su marido Narcís Rebollo, apostó por un look de aires bohemios con guiños folk que encaja a la perfección con su personalidad desenfadada y creativa.

El chaleco bordado que marca la diferencia

La pieza protagonista de su estilismo fue un chaleco de la firma Antik Batik, modelo Hendrix, con bordados florales en tonos azules, rosas y verdes sobre base blanca. Esta prenda, con un claro aire artesanal, es un icono de la estética boho-chic y está disponible en plataformas multimarca como Farfetch, donde alcanza un precio aproximado de 335 euros.

El look de Eugenia. Gtres

Eugenia lo llevó abierto, potenciando el aire relajado del conjunto, y lo combinó con un sencillo top claro debajo, dejando que todo el protagonismo recayera en la riqueza de los bordados.

La falda denim más especial de Nicoli

Para acompañar el chaleco, la duquesa de Montoro eligió una falda midi vaquera de Nicoli, con un original diseño patchwork adornado con ojales metálicos que recorren toda la prenda. Este detalle aporta un toque rockero y moderno a una pieza de esencia atemporal, confirmando que la moda denim puede reinventarse una y otra vez.

La falda, de tiro alto y silueta recta, estiliza la figura y aporta un equilibrio perfecto entre la sofisticación urbana y la frescura bohemia. Una apuesta cómoda, versátil y muy actual, que además se convierte en una alternativa original frente a los clásicos jeans.

Sandalias con maxi piedras de colores

El toque final lo puso con unas sandalias de tacón ancho decoradas con grandes piedras de colores, que aportaban un punto festivo y artesanal al look. Este calzado, muy en la línea del estilo ecléctico que define a Eugenia, reforzó la paleta cromática del chaleco y sumó un aire alegre y juvenil.

El look de Eugenia. Gtres

En cuanto a los complementos, se decantó por un collar de piedras azules con cruz colgante, otro de sus sellos personales, además de pulseras sencillas que completaban el look sin sobrecargarlo.

El sello personal de Eugenia

Una vez más, Eugenia Martínez de Irujo demuestra que no sigue tendencias al pie de la letra, sino que las interpreta a su manera. Su estilo boho, con toques hippies y folk, se mantiene fiel a lo largo de los años, pero siempre sabe darle un giro fresco que lo mantiene vigente.

En esta ocasión, el chaleco bordado de Antik Batik y la falda denim de Nicoli fueron la combinación perfecta para brillar en una alfombra roja diferente, en la que apostó por la comodidad sin renunciar a la moda. Una elección que confirma por qué sigue siendo uno de los iconos de estilo más auténticos y personales de nuestro país.