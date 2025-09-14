Eugenia Martínez de Irujo rinde homenaje a los 70 con este vestido vintage de encajes y transparencias en Granada

Eugenia Martínez de Irujo es toda una referente del estilo bohemio. Está disfrutando de las últimas semanas del verano en una escapada de fin de semana en Granada con Narcís Rebollo, como bien hemos conocido a través de su cuenta en Instagram. Unas maravillosas vistas desde el mirador de San Nicolás o la Alhambra donde hemos visto a la duquesa de Montoro deslumbrar con un vestido de encajes y transparencias que rinde homenaje a la estética de los 70.

Los looks de Eugenia Martínez de Irujo están en boca de todos a causa de una excelente selección de prendas de vestir que están en sintonía con lo más llevado del momento. Y esta vez no iba a ser menos. Según las tendencias de otoño, tanto las transparencias como los encajes son dos de los detalles que más veremos en los fondos de armario, de acuerdo con esta estética boho chic de la que estamos hablando. Se han mostrado en las últimas colecciones de Isabel Marant, Chloé, Fendi o Christian Dior, entre muchas más. Ante esta referencia, la celebridad ha sabido interpretarla perfectamente con un vestido bohemio que es toda una declaración de intenciones.

De encajes y transparencias: el vestido de Eugenia Martínez de Irujo

No es la primera vez que lo vemos, puesto que ya lo utilizó en el mes de mayo para la presentación de las novedades del proyecto que lleva a cabo junto al Grupo Shushita, Eugenia & Sushita. Esa vez lo combinó con un chaleco bordado para acentuar ese aire hippie, pero esta vez se ha adecuado a la bienvenida del otoño, defendiendo que también es perfecto para sacarle partido con unos cuantos grados menos. Aunque en los próximos meses sea ideal para conjuntar con botas cowboy o jerséis de punto simulando ser una falda, Eugenia Martínez de Irujo ha marcado tendencia en Granada con sandalias de cuña al estilo romanas y un fular en morado para evitar los golpes de aire.

Como decíamos, se trata de un vestido midi protagonizado por encajes y transparencias en blanco de la firma vintage de Rosario Flores, Ojo con el Duende. Luce un cuello redondo, mangas acampanadas y volantes para dar un movimiento sutil y elegante al look. Sin ninguna duda, es la personificación del estilo bohemio en toda regla, llegando a convertirse en un básico que nunca pasa de moda.

Eugenia Martínez de Irujo con vestido bohemio. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

La mayor tendencia de este otoño: el estilo bohemio

Las tendencias de otoño están más que claras. Comenzaremos a desempolvar las chaquetas de efecto ante en marrón, el estampado de lunares todavía no desaparecerá y el estilo bohemio será el triunfador. Como bien nos han mostrado Saint Laurent, Chloé o Zimmermann en sus últimas presentaciones en las Semanas de la Moda, los toques característicos que definen esta estética todavía darán mucho de qué hablar durante la temporada de Otoño-Invierno 2025/2026 con vaqueros campana, flecos, accesorios western o vestidos de encajes o transparencias como el de Eugenia Martínez de Irujo. Una prueba más de que se trata de una compra de lo más sensata.

Eugenia Martínez de Irujo con vestido bohemio. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Como bien se ha demostrado sobre el asfalto las últimas semanas, la combinación de camisetas con vestidos de encajes está al orden del día. Una propuesta de lo más moderna y que permite seguir utilizando este tipo de prendas aunque se instale el frío.