Eugenia Martínez de Irujo sorprende en los Latin Grammy de Las Vegas con vestido de firma española lleno de brillo y volumen

La alfombra roja de los Latin Grammy 2025 en Las Vegasha sido un derroche de estilo, brillo y personajes inesperados. Entre los rostros españoles que sorprendieron con propuestas potentes, uno de los que más miradas acaparó fue Eugenia Martínez de Irujo, que viajó a Nevada para acompañar a su pareja y disfrutar de la gran fiesta de la música latina, y del primer Grammy de Aitana.

Eugenia, siempre fiel a una estética creativa, rompedora y muy personal, eligió un diseño con sello español que se ha convertido ya en una de las piezas más virales del fin de semana: el vestido Molly de The IQ Collection, la firma de su cuñada Inés Domecq. El diseño, que ya aparece como “agotado” en la web, se ha convertido gracias a ella en uno de los grandes objetos de deseo del momento.

El vestido Molly: bardot, lentejuelas y efecto corsé

El estilismo de Eugenia tenía un protagonista absoluto: el vestido Molly, una de las joyas de la última colección de The IQ Collection. Se trata de un diseño midi, con escote bardot y cuerpo completamente bordado en lentejuelas reversibles en tonos plateados y dorados, formando un estampado de lunares negros. Un efecto visual único que combina técnica artesanal con el ADN elegante y sofisticado de la marca.

El look de Eugenia. Instagram @euganiamartinezdeirujo

La parte superior se ajusta al cuerpo con un sutil efecto corsé que realza la silueta y aporta un aire teatral que Eugenia Martínez de Irujo sabe defender como pocas. Desde los hombros descubiertos hasta las mangas largas que caen sutilmente siguiendo la línea del brazo, todo en la pieza está pensado para crear un look de impacto sin necesidad de complementos excesivos.

La falda voluminosa que equilibra el look

El diseño se completa con una falda negra voluminosa, confeccionada en tejido estructurado que aporta movimiento sin perder elegancia. Ese contraste entre el brillo del cuerpo y la sobriedad de la falda no solo estiliza, sino que añade dramatismo, haciendo del vestido una pieza de alfombra roja en toda regla.

Este juego de volúmenes es una de las claves del éxito del Molly: una silueta que recuerda a las grandes damas de la historia de la moda, pero reinterpretada al estilo sofisticado y moderno que caracteriza a Inés Domecq.

Un vestido agotado y convertido en fenómeno

El look de Eugenia Martínez de Irujo no ha tardado en generar el llamado “efecto Eugenia”. El vestido, que tenía un precio de 395 euros, aparece actualmente agotado en la web de The IQ Collection, lo que confirma que ya era un éxito antes de que lo luciera en los Latin Grammy.

Vestido Molly. IQ Collection

No es la primera vez que la aristócrata convierte en viral una pieza que luce en eventos internacionales, pero en esta ocasión lo ha hecho con una de las prendas más especiales de una firma española que domina la alta invitada con una creatividad única.

Un estilismo coherente con su personalidad

Para rematar el look, Eugenia optó por un peinado suelto, natural y con brillo, que dejaba todo el protagonismo al escote bardot del vestido. En cuanto a maquillaje, se mantuvo fiel a su estilo luminoso, con tonos suaves que realzaban sus facciones sin recargar.

El resultado: un estilismo explosivo pero fiel a su esencia, elegante pero atrevido, moderno pero con guiños clásicos. Eugenia Martínez de Irujo volvió a demostrar que tiene una intuición fashion muy afinada y un talento natural para transformar cualquier pieza especial en un momento de estilo.