Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera o cómo llevar el accesorio del verano en clave bohemia

De nuevo juntas y de nuevo marcando estilo así hemos vuelto a ver a Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera en su casa de verano en Cádiz, donde están pasando unos días de vacaciones. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta de si el estilo se hereda? Si es así, aquí tienes la respuesta, un claro y rotundo, sí. Bien es cierto que cada una tiene su manera de entender la moda, pero hay ocasiones en las que sus decisiones estilísticas se parecen bastante. Esta es una de ellas. El protagonista de sus looks no podía ser otro que el omnipresente pareo, y es que sí, parece que esta temporada estival, el título de accesorio estrella tiene un ganador. Y así lo confirman madre e hija con sendos estilismos, aunque eso sí cada una con su toque personal.

Y es que tanto Eugenia como Tana se han convertido en dos de las mujeres más observadas de este verano. A lo largo de las últimas semanas, sus vacaciones en la costa gaditana nos han dejado un sinfín de looks en clave relajada, siempre con ese aire bohemio y sofisticado que tanto las define. La Duquesa de Montoro, con su estilo colorido y desenfadado, y Tana, con un gusto más minimalista y depurado, demuestran que el ADN estilístico se transmite de generación en generación,

El pareo: el accesorio estrella del verano

Convertido en el gran aliado de las vacaciones, el pareo ha dejado de ser ese simple trozo de tela que llevábamos para salir de la playa y se ha elevado a la categoría de accesorio estrella. Lo hemos visto en todas sus versiones: como vestido improvisado, falda pareada, top anudado o incluso como pañuelo para el cabello.

Su versatilidad lo convierte en la pieza imprescindible de cualquier maleta estival, y no hay 'celebrity' ni experta en moda que no lo haya incorporado a sus estilismos esta temporada.

Eugenia y Tana: dos maneras de entender la moda

Lo interesante de este tándem madre-hija es comprobar cómo, partiendo de la misma prenda, el resultado es totalmente distinto. Tana Rivera lo ha llevado en clave vestido, anudado estratégicamente para alargar la figura y aportar ese aire juvenil y despreocupado que tanto encaja con ella. El suyo tenía un fondo blanco con detalles en color negros. Una elección sencilla, pero cargada de estilo, perfecta para pasar de la playa a una cena improvisada sin apenas esfuerzo.

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo se mantiene fiel a su manera de entender el estilo estival: pareo clásico, anudado a la cintura, en un fondo verde aguamarina y coloridos estampados, combinado con una camiseta blanca tipo de tirantes tipo 'tank top' a la que ha superpuesto un jersey de punto fino en color azul turquesa, que podría definirse como el uniforme perfecto de las tardes post playa o piscina. Una elección práctica, sí, pero también tremendamente estilosa, que vuelve a situar a la Duquesa de Montoro como referente de ese bohemio elegante tan propio de ella.

Los looks de Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera. @eugeniamartinezdeirujo

Si algo nos han dejado claro una vez más madre e hija es que el pareo no entiende de edad ni de estilos: es el accesorio que este verano todas queremos llevar.