Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera deslumbran en el Palacio de Liria en una nueva lección de estilo madre e hija

El Palacio de Liria volvió a convertirse en epicentro de la moda y la alta sociedad madrileña con motivo del quinto aniversario de IQ Collection, la firma creada por Inés Domecq que ha conquistado a aristócratas, socialités y celebrities en España. Entre todas las invitadas, hubo dos que acapararon todas las miradas: Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera, que ofrecieron una auténtica lección de estilo intergeneracional y se consolidaron como dos de las mujeres más elegantes de la jornada.

Eugenia Martínez de Irujo, fiel embajadora de IQ Collection

Siempre impecable y con un estilo muy personal, Eugenia Martínez de Irujo apostó por un look de la nueva colección de IQ Collection que combinaba sofisticación y tendencia. Eligió un top bordado en azul con detalles metalizados y hombreras marcadas, que aportaban estructura y un aire vanguardista, acompañado por una falda larga en azul marino de corte recto que estiliza la figura y alarga la silueta.

El look de Eugenia. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

El resultado fue un estilismo elegante, sofisticado y perfecto para un evento tan exclusivo. Con su habitual naturalidad, Eugenia demostró una vez más por qué es una de las figuras más influyentes en el panorama de la moda nacional.

Tana Rivera, el relevo generacional con un look rompedor

Por su parte, Tana Rivera optó por un look completamente distinto, pero igual de impactante, demostrando que la nueva generación de aristócratas también marca tendencia. La hija de Eugenia deslumbró con un conjunto de dos piezas en negro con aplicaciones florales y transparencias, compuesto por un pantalón de talle alto acampanado y un bralette a juego, que complementó con una americana corta con solapas satinadas.

Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

El estilismo, también firmado por IQ Collection, combinaba sensualidad, sofisticación y modernidad, reflejando a la perfección la esencia de la firma y la personalidad fresca de Tana. Un ejemplo perfecto de cómo se puede innovar sin perder elegancia.

Un desfile que reunió a la élite de la moda y la sociedad

El desfile de IQ Collection congregó a un selecto grupo de personalidades como Isabel Preysler, Carmen Lomana, Victoria Federica, Carla Goyanes, Cari Lapique, Nuria González e Isabelle Junot, todas rendidas al talento de Inés Domecq. Con cinco años de trayectoria, la firma se ha posicionado como una de las más influyentes en la moda española, creando piezas atemporales, con volúmenes arquitectónicos, tejidos de alta calidad y un inconfundible sello made in Spain.

En este escenario de exclusividad, la presencia de Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera no solo destacó por la impecable elección de sus looks, sino que reafirmó su posición como referentes de estilo. Madre e hija brillaron con fuerza, convirtiéndose en las protagonistas indiscutibles del desfile y demostrando que la elegancia, cuando se hereda, también se reinventa.