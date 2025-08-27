Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera vuelven a sorprender con los looks relajados para los últimos días del verano

Nuevo estilismo de Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera, nuevo análisis en nuestra sección Lifestyle de La Razón. De nuevo, hemos visto a madre e hija juntas, tras disfrutar de unas vacaciones en Cádiz, así como presumiendo de grandes tesoros dentro de sus fondos de armario. Eso sí, demostrando una clara herencia de estilo, pero con una defensa propia adecuándose a cada forma de vestir de las celebridades. Bien es cierto que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que comparten vestidor, pero cada una protagoniza una estética totalmente distinta, pero que hacen match entre ellas. Y ahora, no iba a ser menos.

Como decíamos, cada una tiene una manera distinta de comunicar la moda, pero es cierto que en muchas ocasiones coinciden con su amor hacia una prenda de vestir, accesorio o calzado. Como ocurrió hace cuestión de días con un pareo estampado al estilo más bohemio que en el caso de Tana Rivera, lo utilizó a modo de vestido playero, y en el caso de su madre, como falda. Ahora, hemos vuelto a descubrir sus últimos looks a través de su última publicación de Instagram Stories y ya adelantamos con que se los podrían intercambiar próximamente, puesto que coinciden en el buen gusto de dichas prendas.

El vestido bohemio de Eugenia Martínez de Irujo para una noche de verano

Esta vez, Eugenia Martínez de Irujo ha definido totalmente su esencia en el sector de la moda. Si existe una prenda que es un sí rotundo en su fondo de armario son los vestidos. Pero, no unos vestidos cualesquiera, sino aquellos que están totalmente en sintonía con las tendencias y son perfectos para sobrevivir a las altas temperaturas. Y spoiler: ahora ha ocurrido lo mismo y lo seguiremos llevando su nuevo modelito durante la temporada de otoño.

Hablamos de un vestido estampado boho chic de corte largo y confeccionado ocn un material fresquito y liviano que llama la atención por un estampado verde aguamarina sobre unos motivos en tonos blancos y azules. De cuello de pico y mangas francesas que es perfecto para aquellas noches de verano que todavía refresca. En su caso, lo ha combinado con unas zapatillas de plataforma de estilo Converse que, por lo que podemos observar en la fotografía, también destacan por un print.

Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Y Tana Rivera su faceta más casual y clásica

Por su parte, la hija de la socialite ha optado por un estilismo de lo más casual que podemos replicar fácilmente. Nos referimos a una camisa de rayas verticales en blanco y negro (una de las tendencias de otoño 2025) que ha combinado con unas bermudas de cintura alta en negro. En definitiva, todo un binomio clásico, pero que nunca falla para cualquier ocasión o momento. Lo ha completado con unas sandalias planas de tiras anchas a tono de lo más vistas a lo largo de este verano.

De nuevo, Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera han protagonizado nuevos looks veraniegos que definen a la perfección sus esencias en el campo de la moda. Desde nuestra redacción, es un acierto total que nosotras pensamos tener en cuenta para los últimos días del verano.