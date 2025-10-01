Eugenia Martínez de Irujo y Vicky Martín Berrocal se visten de novias (cada una con su estilo) en una noche de lujo en Madrid

Madrid se convirtió en el epicentro del glamour con la celebración de los International Luxury Awards, organizados por la Asociación Española del Lujo. Una cita en la que la excelencia y la elegancia se dieron la mano, y en la que dos de las mujeres más influyentes de la escena social española, Eugenia Martínez de Irujo y Vicky Martín Berrocal, acapararon todas las miradas con looks que evocaban el universo nupcial, aunque cada una desde su visión personal.

Eugenia, una novia boho

La duquesa de Montoro, premiada en la categoría Lifestyle & Heritage, apostó por un look etéreo que resaltaba su estilo bohemio y romántico. Eugenia Martínez de Irujo lució un vestido blanco bordado con delicados motivos florales, escote redondo y falda larga de tul con vuelo, que aportaba ligereza y feminidad al conjunto. Lejos de la sobriedad de un estilismo de gala convencional, añadió su sello personal con una chaqueta bomber en blanco que rompía con lo clásico y aportaba un aire contemporáneo. El look lo completó con unas sandalias de plataforma en terciopelo beige, reafirmando esa mezcla entre sofisticación y comodidad que siempre la caracteriza.

El look de Eugenia. GTRES

A su lado, Narcís Rebollo se mantuvo fiel a la elegancia atemporal con un esmoquin negro con pajarita, convirtiéndose en el complemento perfecto para una pareja que volvió a demostrar complicidad sobre la alfombra roja.

Vicky Martín Berrocal con un diseño de su colección 'bridal'

El look de Vicky. Gtres

Por su parte, Vicky Martín Berrocal La diseñadora eligió un vestido blanco de crepé recto, ajustado a la figura y cubierto de pedrería y perlas bordadas. Con cuello redondo, hombros marcados y mangas largas, el vestido se presentó como una auténtica joya de la costura. Este modelo, que pertenece a su firma, era una versión de fiesta de su vestido de novia ‘Turquesa’, lo que añadió un guiño nupcial cargado de simbolismo.

Con este diseño, Martín Berrocal confirmó que el blanco no es exclusivo del altar y lo transformó en una declaración de estilo sobre la alfombra roja. Su elección reafirmó su dominio en el mundo de la moda y su capacidad para reinterpretar tendencias clásicas en clave actual.

Una velada de lujo en Madrid

La gala, que celebró el 15 aniversario de la Asociación Española del Lujo, reunió a más de 150 marcas y personalidades del sector para premiar la excelencia en moda, arte, gastronomía, belleza y lifestyle. El ambiente de distinción se reflejó también en los looks de sus invitadas, pero sin duda, Eugenia Martínez de Irujo y Vicky Martín Berrocal fueron las protagonistas indiscutibles al vestirse de “novias”, cada una con su propio sello estilístico: Eugenia desde la frescura desenfadada y bohemia, y Vicky desde la fuerza de la alta costura más sofisticada.

Dos visiones opuestas y complementarias del blanco que demostraron que este color es, hoy más que nunca, sinónimo de lujo y elegancia en cualquier escenario.