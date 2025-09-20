Festival de Cine de San Sebastián
De Eugenia Silva a Clara Galle, los mejores looks de la fiesta inaugural del Festival de Cine de San Sebastián 2025
Uno de los eventos cinematográficos del año en España ha dado este viernes 19 su pistoletazo de salida engalanando la ciudad de 'La Concha' hasta el próximo día 27
Está siendo una semana muy de moda en nuestro país, mientras la MBFWMadrid está pegando sus últimos coletazos, en la parte más norteña de la nación ya está todo preparado para que la ciudad de San Sebastián se erija como el 'place to be' en los próximos días. ¿El motivo? La 73 edición del SSIFF (San Sebastian International Film Festival), y es que desde ayer viernes 19 y hasta el próximo sábado 27 de septiembre de 2025 se entregaran unos de los premios más importantes del séptimo arte en nuestro país.
A lo largo de los próximos se podrán ver una serie de producciones alejadas de lo comercial, como 'Los Tigres', 'Maspalomas', 'Flores para Antonio', o 'Karmele' entre otras proyecciones. La guinda a más de una semana de cine en la capital guipuzcoana estará servida con la tan deseada 'Concha de Oro'. Ya sabéis que no hay nada que nos guste más que una buena alfombra roja, y es que, justo después de la gala inaugural en el Palacio Kursaal tuvo lugar una fiesta con mucha belleza y moda que no se quisieron perder rostros como Eugenia Silva, María Pombo, Clara Galle o Rocío Crusset.
Eugenia Silva
La modelo fue una de las más aclamadas de la noche con un vestido palabra de honor plateado de transparencias y bordados con destellos que recordaban a una auténtica constelación. Un look elegante, etéreo y con ese toque magnético que solo Eugenia sabe defender.
Clara Galle
La actriz más de moda de la actualidad cinematográfica patria, apostó por un vestido lencero negro con finos tirantes y aplicaciones de pedrería estratégicas, un diseño de silueta fluida que juega con la sensualidad sin perder sencillez. El ejemplo perfecto de cómo el menos es más nunca falla en la alfombra roja.
Clara Lago
La intérprete sorprendió con un dos piezas negro de aire disco: pantalones satinados de talle alto y un top brillante de malla transparente. Un look atrevido y magnético, perfecto para marcar diferencia entre tanto vestido de gala.
María Pombo
La influencer lució un vestido largo plateado de tirantes finos con lentejuelas geométricas, al que añadió un blazer masculina azul marino sobre los hombros. Un look equilibrado que mezcla la dulzura de los brillos con la fuerza del 'tailoring' y se sale de los cánones premamás con los que la madrileña no dejo de inspirarnos.
Rocío Crusset
La modelo se decantó por un traje negro con acabado brillante y solapas satinadas, combinando chaqueta ajustada, pantalón fluido y la eterna camisa blanca. Una opción elegante, poderosa y muy acorde con su estilo siempre impecable.
Lucía Rivera
Lució un top de encaje bordado en plata y unos pantalones efecto degradado con aplicaciones de pedrería. Un look futurista y llamativo, con la sensualidad de lo transparente y la fuerza del glitter.
Dafne Fernández
La actriz fue una de las pocas que se olvidó del negro y se decantó por un vestido palabra de honor en tonos topo con bordados brillantes. Una elección romántica y etérea que equilibraba dulzura y sofisticación a la perfección.
Laura Ponte
Siempre fiel a su estilo, la exmodelo apostó por un traje satinado azul noche con camisa negra y mocasines peludos. Una propuesta diferente que confirma que Laura siempre va un paso más allá en la moda.
María Hervás
La actriz brilló con un dos piezas de lentejuelas en negro con chaqueta entallada y pantalón ancho, un look cargado de personalidad y sofisticación que realzaba su presencia.
Silvia Abascal
La actriz apostó por un vestido de escote pronunciado en negro con incrustaciones brillantes y una boina a juego. Un look de inspiración parisina que derrochaba fuerza, teatralidad y carisma.
La gran fiesta del cine (y de la moda)
La noche inaugural del Festival de San Sebastián volvió a dejar claro que las alfombras rojas son un escaparate de tendencias tanto como de talento. Entre brillos, trajes satinados y vestidos de ensueño, nuestras celebrities demostraron que el glamur más puro sigue vivo. Y sí, ya estamos pendientes de los próximos estrenos… y de los looks que nos seguirán inspirando durante toda la semana.
