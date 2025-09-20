De Eugenia Silva a Clara Galle, los mejores looks de la fiesta inaugural del Festival de Cine de San Sebastián 2025

Está siendo una semana muy de moda en nuestro país, mientras la MBFWMadrid está pegando sus últimos coletazos, en la parte más norteña de la nación ya está todo preparado para que la ciudad de San Sebastián se erija como el 'place to be' en los próximos días. ¿El motivo? La 73 edición del SSIFF (San Sebastian International Film Festival), y es que desde ayer viernes 19 y hasta el próximo sábado 27 de septiembre de 2025 se entregaran unos de los premios más importantes del séptimo arte en nuestro país.

A lo largo de los próximos se podrán ver una serie de producciones alejadas de lo comercial, como 'Los Tigres', 'Maspalomas', 'Flores para Antonio', o 'Karmele' entre otras proyecciones. La guinda a más de una semana de cine en la capital guipuzcoana estará servida con la tan deseada 'Concha de Oro'. Ya sabéis que no hay nada que nos guste más que una buena alfombra roja, y es que, justo después de la gala inaugural en el Palacio Kursaal tuvo lugar una fiesta con mucha belleza y moda que no se quisieron perder rostros como Eugenia Silva, María Pombo, Clara Galle o Rocío Crusset.

Eugenia Silva

Eugenia Silva. Gtres

La modelo fue una de las más aclamadas de la noche con un vestido palabra de honor plateado de transparencias y bordados con destellos que recordaban a una auténtica constelación. Un look elegante, etéreo y con ese toque magnético que solo Eugenia sabe defender.

Clara Galle

Clara Galle Gtres

La actriz más de moda de la actualidad cinematográfica patria, apostó por un vestido lencero negro con finos tirantes y aplicaciones de pedrería estratégicas, un diseño de silueta fluida que juega con la sensualidad sin perder sencillez. El ejemplo perfecto de cómo el menos es más nunca falla en la alfombra roja.

Clara Lago

Clara Lago Gtres

La intérprete sorprendió con un dos piezas negro de aire disco: pantalones satinados de talle alto y un top brillante de malla transparente. Un look atrevido y magnético, perfecto para marcar diferencia entre tanto vestido de gala.

María Pombo

María Pombo Gtres

La influencer lució un vestido largo plateado de tirantes finos con lentejuelas geométricas, al que añadió un blazer masculina azul marino sobre los hombros. Un look equilibrado que mezcla la dulzura de los brillos con la fuerza del 'tailoring' y se sale de los cánones premamás con los que la madrileña no dejo de inspirarnos.

Rocío Crusset

Rocío Crusset Gtres

La modelo se decantó por un traje negro con acabado brillante y solapas satinadas, combinando chaqueta ajustada, pantalón fluido y la eterna camisa blanca. Una opción elegante, poderosa y muy acorde con su estilo siempre impecable.

Lucía Rivera

Lucía Rivera Gtres

Lució un top de encaje bordado en plata y unos pantalones efecto degradado con aplicaciones de pedrería. Un look futurista y llamativo, con la sensualidad de lo transparente y la fuerza del glitter.

Dafne Fernández

Dafne Fernández Gtres

La actriz fue una de las pocas que se olvidó del negro y se decantó por un vestido palabra de honor en tonos topo con bordados brillantes. Una elección romántica y etérea que equilibraba dulzura y sofisticación a la perfección.

Laura Ponte

Laura Ponte Gtres

Siempre fiel a su estilo, la exmodelo apostó por un traje satinado azul noche con camisa negra y mocasines peludos. Una propuesta diferente que confirma que Laura siempre va un paso más allá en la moda.

María Hervás

María Hervás Gtres

La actriz brilló con un dos piezas de lentejuelas en negro con chaqueta entallada y pantalón ancho, un look cargado de personalidad y sofisticación que realzaba su presencia.

Silvia Abascal

Silvia Abascal Gtres

La actriz apostó por un vestido de escote pronunciado en negro con incrustaciones brillantes y una boina a juego. Un look de inspiración parisina que derrochaba fuerza, teatralidad y carisma.

La gran fiesta del cine (y de la moda)

La noche inaugural del Festival de San Sebastián volvió a dejar claro que las alfombras rojas son un escaparate de tendencias tanto como de talento. Entre brillos, trajes satinados y vestidos de ensueño, nuestras celebrities demostraron que el glamur más puro sigue vivo. Y sí, ya estamos pendientes de los próximos estrenos… y de los looks que nos seguirán inspirando durante toda la semana.