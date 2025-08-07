Eva Longoria, radiante en Marbella a sus 50, con el vestido verde que estiliza a cualquier edad

Marbella volvió a vestirse de gala este miércoles para rendir homenaje a María Bravo, actriz y filántropa, con la inauguración de una rotonda que llevará su nombre. Al acto acudieron numerosas personalidades, entre ellas la actriz Eva Longoria, embajadora de honor de la Fundación Global Gift y gran amiga de Bravo, que se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a un look tan fresco como elegante.

Más allá de su belleza, el look elegido por Eva Longoria representa la tendencia de rescatar estampados vintage adaptados a cortes contemporáneos. El verde, además, es un color asociado a la frescura y la energía positiva, lo que encajaba a la perfección con el espíritu de la celebración. En términos de estilo, este vestido midi con falda fluida es perfecto para eventos de día en verano, ya que combina comodidad, movimiento y un punto de glamour relajado.

Un vestido de aire retro que respira verano

Para la ocasión, Eva Longoria eligió un vestido midi de tirantes finos y escote corazón, confeccionado en un tejido ligero de base verde con un estampado geométrico en blanco que evocaba un aire retro setentero. El diseño, con corte ajustado en el busto y falda de vuelo, incorporaba además un coqueto detalle cut‑out en la espalda, aportando un toque sensual y veraniego sin perder sofisticación.

Eva Longoria. Gtres

Este tipo de silueta no solo estiliza la figura, sino que también resulta ideal para climas cálidos como el de la Costa del Sol, permitiendo libertad de movimiento y frescura durante toda la jornada.

Complementos neutros para un look equilibrado

La intérprete de Mujeres desesperadas acompañó su vestido con unos zapatos de tacón en tono nude, alargando visualmente sus piernas, y un bolso bandolera de piel beige, que aportaba un contrapunto neutro al vibrante estampado del vestido. En cuanto a joyas, optó por la sencillez, dejando que el protagonismo recayera en el diseño.

Eva y María. Gtres

Su peinado con coleta baja pulida y maquillaje luminoso con labios nude completaron un estilismo pensado para brillar bajo el sol marbellí.