No existen vaqueros campana más favorecedores que los de Susanna Griso para comenzar septiembre

No hay prenda que trascienda más generaciones que los vaqueros campana. Sí, querida lectora, has leído bien. Se trata de uno de los must haves más comunes en los fondos de armarios que siempre hemos visto llevar a nuestras madres y, posteriormente, nosotras mismas. ¿Y cómo llevarlo con mucho estilo? Susanna Griso tiene la respuesta, la cual hemos descubierto durante esta mañana de martes en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Y spoiler: son versátiles, cómodos y sientan fenomenal tengas la edad que tengas.

A lo largo de nuestra vida coleccionamos una serie de prendas, accesorios o calzados que actúan como los básicos atemporales en los que siempre confiamos. La periodista sabe muy bien de lo que hablamos, puesto que su estilo clásico (sin tener miedo a las tendencias) apuesta por ese tipo de piezas que apuestan por la comodidad y funcionalidad para conseguir estilismos con mucha personalidad. Durante este verano, hemos sido testigos de las vacaciones de Susanna Griso en Latinoamérica junto con un despliegue de estilismos merecedores de comentar en nuestros artículos y que no se ha olvidado en meter en su maleta de viaje.

El estilismo clásico y confiado de Susanna Griso

Eso sí, si en estas semanas ha apostado por los tejidos más calentitos a causa de las bajas temperaturas, al volver a España ha adecuado su vestimenta a unos cuantos grados de más con un binomio de siempre, pero del que nunca nos aburrimos. Cuando hablamos de prendas clásicas, pero en las que siempre podemos confiar, nos referimos exactamente al último estilismo de Susanna Griso. Cautivador, infalible y nada efímero. Por lo que, si te identificas con su característico estilo, te interesará lo que estamos a punto de comentar.

Y es que la celebridad ha revolucionado las redes sociales con unos vaqueros campana de lo más favorecedores y a los que podemos tomar prestado del armario de nuestra madre. Se trata de un diseño en tono oscuro y de talle alto que podemos encontrar ahora mismo en marcas de moda de calibre como Zara, Mango o H&M, entre otras.

Así combina Susanna Griso los vaqueros de campana

Nada mejor que con una camiseta de rayas. Se incluirán dentro de las tendencias de otoño 2025, de la misma manera que los polos de rayas (como el que acaba de llevar María Pombo), así como bien hemos visto en la Semana de la Moda de Copenhague. Y se conjuntarán de todas las maneras posibles, tanto al estilo más llamativo como al más discreto. Pero Susanna Griso ha seleccionad ítems básicos de toda la vida, de la misma manera que ha ocurrido con las sandalias de tacón en marrón.

Camiseta de rayas + vaqueros campana, el binomio favorito de Susanna Griso y con el que ha deslumbrado en más de una ocasión. Sin ninguna duda, nos guardamos esta propuesta estilística para la época de entretiempo.