La falda de lentejuelas de Nuria Roca que todas vamos a querer para las fiestas de Navidad

Nuria Roca vuelve a demostrar que es una de las mujeres con más estilo de la televisión. La presentadora, que cada semana deslumbra en El Hormiguero con estilismos que combinan color, tendencia y personalidad, ha compartido en su perfil de Instagram un look con el que ha dejado claro que ya piensa en las fiestas. Y es que su última elección no puede ser más inspiradora: una falda de lentejuelas de la firma Mirto, perfecta para las cenas de diciembre, las comidas de empresa o las noches más especiales de Navidad.

La falda de lentejuelas más buscada de la temporada

El diseño, disponible en la web de Mirto por 299 euros, es una auténtica joya dentro del armario festivo. Se trata de una falda midi de tiro alto, confeccionada en un tejido de lentejuelas con estampado floral en tonos rosas y rojos que aporta un brillo elegante, nada excesivo, y una textura espectacular al movimiento.

Con un ajuste recto y abertura trasera, estiliza la silueta y alarga visualmente las piernas, convirtiéndose en una prenda de fondo de armario para cualquier evento de noche. Su interior está forrado, lo que garantiza comodidad pese al acabado brillante, y el cierre invisible en la parte trasera mantiene la línea limpia y sofisticada.

Así la combinó Nuria Roca (y por qué su look funciona tan bien)

Para darle su toque personal, Nuria combinó la falda con un jersey de punto en tono burdeos de manga amplia y cuello redondo, logrando un contraste ideal entre brillo y textura. El resultado es un estilismo equilibrado y moderno: el punto suave del jersey contrasta con el brillo de las lentejuelas, y la combinación de burdeos, rosa y rojo crea una paleta perfecta para la temporada festiva.

En cuanto al calzado, la presentadora apostó por unas botas altas en color marrón, una elección tan inesperada como acertada. Este detalle rompe con la clásica sandalia o el salón metalizado y aporta un aire más contemporáneo y urbano, ideal para transformar una falda de fiesta en un look versátil de día a noche.

Una prenda perfecta para las fiestas (y más allá)

La falda de Mirto que ha llevado Nuria Roca tiene todos los ingredientes para triunfar esta Navidad: lentejuelas, color, comodidad y ese punto sofisticado que permite adaptarla a distintos contextos. Puede combinarse con blusas satinadas o tops negros para un look más formal, o con jerséis de punto, como hace ella, para un efecto desenfadado y chic.

Falda lentejuelas. Mirto

Además, el largo midi y el patrón recto la convierten en una prenda favorecedora para cualquier edad o tipo de cuerpo. Su diseño celebra la feminidad con naturalidad y demuestra que el brillo puede ser sinónimo de elegancia, no solo de fiesta.

Nuria Roca, reina del estilo festivo

Con este look, la presentadora valenciana se consolida como una de las mejores embajadoras del estilo alegre y sofisticado. Siempre fiel a su personalidad, mezcla prendas coloridas con cortes impecables y consigue looks que se adaptan tanto al plató como a la vida real.

La falda de lentejuelas de Mirto es, sin duda, una de esas piezas que marcan la diferencia y que, si aún no la tienes, querrás sumar ya a tu lista de deseos navideños. Brilla, pero con elegancia. Y esa, precisamente, es la magia del estilo de Nuria Roca.