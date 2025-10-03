Por fin descubrimos el vestido de Victoria Federica en el desfile de Dior (y es de firma española)

El misterio está resuelto. Tras días de especulación sobre el look que Victoria Federica lució en el desfile de Dior en París, por fin hemos podido poner nombre y firma al vestido que la royal española escogió para una de las citas más esperadas de la Semana de la Moda. Y lo mejor de todo: no se trataba de un diseño de la maison francesa, como dictan los códigos habituales de este tipo de eventos, sino de una apuesta 100% española que reivindica el talento nacional en la capital de la moda. Eso sí, no entendemos porque ella no ha compartido aún ninguna fotografía de su look.

Victoria Federica eligió un vestido de la firma barcelonesa Simorra, perteneciente a la colección Fractal presentada el pasado 17 de septiembre en la pasarela madrileña. Una propuesta que se inspira en la geometría fractal y que combina artesanía, diseño innovador y precisión arquitectónica. Su silueta minimalista en la parte superior y su falda amplia con un bajo troquelado de motivos geométricos en tejido scuba hicieron que la sobriedad del negro adquiriese un giro artístico y contemporáneo, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia clásica y modernidad.

Un guiño español en pleno front row parisino

No es habitual que las invitadas más cercanas a Dior escojan un look ajeno a la casa, pero Victoria Federica rompió con esa regla no escrita. Su elección no solo aportó frescura al front row, sino que además sirvió para dar visibilidad a una firma nacional en un escaparate de alcance global. Un movimiento arriesgado, pero muy en sintonía con la evolución estilística de la aristócrata, que cada vez deja más claro que está dispuesta a tomar decisiones con personalidad propia dentro del circuito fashion.

Victoria Federica. @sassadeo

Para completar el estilismo, Victoria Federica recurrió a un accesorio de lo más especial: el icónico bolso Saddle de Dior, en una versión vintage de 2002 diseñada durante la era de John Galliano para la maison. Confeccionado en piel y bordado con flores de colores, esta pieza de coleccionista añadió el toque de contraste perfecto al total look negro, reforzando además el vínculo entre la moda francesa y la española.

La nueva faceta de Victoria Federica como embajadora de estilo

Con melena suelta, maquillaje natural y sin artificios, la hija de la infanta Elena dejó que el vestido hablara por sí solo. El resultado fue un look sofisticado, elegante y con carácter, capaz de destacar en el exigente universo del street style parisino. Su aparición confirma su creciente protagonismo en el panorama internacional y su rol como embajadora de un nuevo capítulo del diseño español, que gana cada vez más peso en la conversación global de la moda.

El vestido de Victoria. Cortesía Simorra

Victoria Federica, en definitiva, no solo ocupó un lugar privilegiado en el front row de Dior, sino que consiguió brillar con un gesto inesperado: dar la espalda a lo previsible y confiar en la creatividad nacional. Una apuesta que no pasó desapercibida y que demuestra que su estilo está más que nunca en plena evolución.