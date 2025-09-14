La fórmula para triunfar en la oficina es la que ha llevado Ayuso en la Vuelta a España 2025

Isabel Díaz Ayuso ha reservado su fin de semana para tener varias citas con el deporte. Si durante el sábado activó la cuenta atrás para el Gran Premio de Fórmula 1 de 2026, ahora se ha trasladado al ciclismo. Alrededor de las 16.00 horas ha participado en el corte de cinta previo al inicio de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España, que transcurrirá entre Alalpardo y la Plaza de Cibeles de Madrid. A continuación, se trasladará hasta la línea de meta para recibir a los corredores, pero antes de ello no hemos dejado indiferente su estilismo de oficina.

Desde su salto a ser la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha instalado una imagen impecable en cuanto a su relación con el sector de la moda. En cada acto oficial dentro de su agenda tiene en cuenta tanto el código de vestimenta como el calibre de estos para conformar un estilismo caracterizado por un estilo clásico, elegante y sobrio. Sin embargo, esto no significa que no se sume a las tendencias de cada momento, pero llevándolas al extremo más discreto a través de trucos, tonalidades o estampados. Ha utilizado su fondo de armario para mandar un mensaje político, así como para proyectar un estatus de empoderamiento femenino y autoridad. Durante el día de ayer, vimos a Ayuso con una combinación fetiche como es camisa clásica en negro junto con vaqueros rectos, que relajó y lo llevó a una inclinación más sport con zapatillas deportivas.

El look de Ayuso para una nueva cita con el deporte

Como decíamos, Ayuso ha vuelto a reunirse con el deporte, esta vez con el ciclismo. Para ello, ha confiado en las prendas perfectas, arregladas y cómodas para hacer más amena la vuelta a la oficina. Hablamos de un chaleco sastre en rojo, una de las tonalidades que más le favorece y da luz al rostro, junto con unos pantalones en pinza en beige. Una combinación que siempre es un acierto tanto dentro como fuera de la oficina, así como nunca pasa de moda. Un estilismo fácil de replicar con ítems que siempre han estado en nuestro fondo de armario y aportan una versatilidad y practicidad absoluta.

Última etapa de La Vuelta a España Javier Lizón Agencia EFE

Ayuso cierra esta semana de trabajo con un look que nosotras podríamos llevar a la oficina de lunes a domingo. La buena noticia es que es totalmente accesible y una idea que aporta frescura y actualidad cuando no sabes qué ponerte. Además, se puede añadir una blazer para cuando comiencen a refrescar los días.