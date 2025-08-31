Las gafas de sol con los mejores descuentos de El Corte Inglés que tengo en mi lista de deseos

Aprovechando el final de las rebajas, he decidido compartir mi selección personal de gafas de sol que están ahora mismo en mi lista de deseos. Todas están disponibles en El Corte Inglés y tienen descuentos interesantes, además de un diseño que me parece irresistible. Si tú también estás buscando renovar tu colección de accesorios, quizás encuentres aquí alguna inspiración. Alguna ya la tengo en el carrito.

Estilo y descuento: la combinación perfecta

No hay nada como encontrar ese modelo que te enamora y, además, con rebaja. Estas gafas no solo tienen personalidad, sino que también están pensadas para elevar cualquier look sin que el bolsillo sufra demasiado. Dependiendo de vuestro tipo de rostro os encajará mejor unos modelos que otros. Pero si , como yo, tenéis el rostro más bien ancho y de forma ovalada estaréis de suerte, porque nos encaja casi todo. Aquí os dejo mi selección:

Gafas mariposa en negro degradado – Guess

Gafas de sol modelo mariposa ECI

Este modelo me parece absolutamente femenino y sofisticado. La forma mariposa estiliza el rostro y el acabado en negro degradado le da un toque elegante. Además, el detalle del logotipo metálico con piedras en las varillas añade un punto de glamour. Su precio original era 120€ pero las podemos conseguir con un descuento del 50%.

Gafas ovaladas con lente polarizada en verde - Polaroid

Gafas ovaladas Polaroid ECI

Me encanta cómo el color verde aporta frescura sin perder la versatilidad. Las lentes polarizadas son un plus para proteger los ojos, y el diseño ovalado es ideal para quienes buscan algo discreto, pero con estilo. He de confesar que ya no están en mi lista de deseos, porque ya las he comprado, no he podido resistirme. Su precio original era 75€ y también tienen un descuento del 50% que nos las deja en37,50€, ¿cómo me iba a resistir?

Gafas redondas en burdeos con lentes polarizadas - Skechers

Gafas de sol de Skechers ECI

Este tono burdeos me parece perfecto para otoño, la zona más transparente se nos presenta casi rosa aportando un carácter diferenciador. Tiene ese aire retro que tanto me gusta, y las lentes polarizadas hacen que no solo sean bonitas, sino también funcionales, detalle que veréis que me gusta especialmente. Un modelo que combina carácter y protección. Su precio original estaba en 59€ y se nos queda a mitad de precio en 29,50€.

Gafas cuadradas en acetato verde con lente degradada - Tous

Gafas de sol de Tous ECI

El acetato siempre me ha parecido un material muy cómodo y resistente. Este diseño cuadrado en verde es moderno y atrevido, ideal para quienes quieren marcar la diferencia sin perder la comodidad. Su precio original era 149€ y al igual que las anteriores tienen un descuento del 50%.

Gafas cuadradas de metal en rosa - Michael Kors

Gafas de sol de Michael Kors ECI

Este modelo es puro romanticismo. El acabado metálico en rosa tiene un aire delicado pero contemporáneo, perfecto para las que preferís las monturas más ligeras. Me gusta cómo se mezcla lo minimalista con lo femenino, y creo que puede funcionar tanto en looks casuales como más arreglados. Su precio original eran 200€ y gracias al 50% de descuento podemos conseguirlas por 100€.

Gafas redondas en acetato negro con lente degradada - Longchamp

Gafas de sol de Longchamp ECI

Un clásico que nunca falla. Este modelo con montura carey es siempre una apuesta segura, y el diseño redondo en acetato tiene ese toque intelectual que me encanta. Son unas gafas que transmiten confianza y estilo, perfectas para ese aspecto de diva tan sofisticado. También con un descuento del50% se nos quedan en 74,50€.

Hawkers Feline ojo de gato en marrón oscuro

Gafas de sol de Hawkers ECI

Este modelo tiene una forma de ojo de gato que me parece muy favorecedora. El color marrón oscuro es cálido, además de uno de los colores de la temporada y combina con todo. Además, Hawkers siempre ofrece diseños con un punto atrevido y urbano. Es el modelo más económico de este listado, pues se queda en 27,50€ tras la rebaja del 50%.

¿Por qué estas gafas están en mi lista?

Todas estas gafas tienen algo que me atrae: ya sea por su forma, su color o el detalle en los acabados. Pero lo que realmente las une es que son modelos que me imagino llevando en distintos momentos del día, desde una comida con amigas hasta una escapada de fin de semana. Además, el hecho de que estén rebajadas hace que sea el momento perfecto para dar el paso.

Me gusta pensar que los accesorios hablan de nosotros, y estas gafas dicen que me gusta cuidar los detalles, apostar por lo estiloso y funcional, y aprovechar las oportunidades cuando se presentan.

Si estás pensando en hacerte con unas gafas nuevas, te recomiendo echar un vistazo a estas opciones. No solo tienen descuentos atractivos, sino que también ofrecen diseños que pueden elevar cualquier conjunto. Esta es mi lista de deseos, y quién sabe… quizás alguna de ellas acabe siendo tu próxima favorita.