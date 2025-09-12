Georgina Rodríguez deslumbra en Nueva York con joyas de impacto y presumiendo de nuevo de anillo de compromiso

Georgina Rodríguez ha vuelto a convertirse en protagonista de la Semana de la Moda de Nueva York.La pareja de Cristiano Ronaldo hizo una aparición estelar en la ciudad de los rascacielos, donde acaparó todos los flashes con un look sofisticado y un detalle que no pasa desapercibido: sus impresionantes joyas y, en especial, el anillo de compromiso que sigue luciendo con orgullo.

La modelo española, que cada temporada se consolida como un referente en el panorama internacional, se presentó en la gala de la Kering Foundation, un evento de alto perfil donde se dieron cita grandes personalidades del mundo de la moda y la filantropía. Allí, Georgina brilló con un vestido negro de escote palabra de honor que realzaba su figura y que combinó de manera impecable con un collar joya en forma de gargantilla, con incrustaciones brillantes y un medallón central.

El collar que atrajo todas las miradas

Aunque el vestido negro fue una elección elegante y minimalista, el verdadero protagonista de su estilismo fue el collar de alta joyería. La pieza, a modo de gargantilla, aportaba luz y sofisticación, encajando a la perfección con el ambiente de gala neoyorquino. Su diseño, ajustado al cuello, se convirtió en un complemento perfecto para resaltar los hombros y el escote de Georgina, demostrando una vez más que sabe cómo elevar un look aparentemente sencillo a la categoría de red carpet.

Georgina. Gtres

El anillo de compromiso, inseparable

Pero si hubo un detalle que no pasó desapercibido fue su anillo de compromiso. Georgina volvió a presumir de esta joya, que desde hace meses se ha convertido en su accesorio más icónico. Con un espectacular diamante central, el anillo no solo simboliza su relación con Cristiano Ronaldo, sino que también se ha consolidado como uno de los más comentados del panorama celebrity. Cada vez que la modelo aparece en un acto público, las miradas se posan en su mano izquierda, y esta vez no fue la excepción.

Un beauty look de inspiración clásica

Para completar su aparición, Georgina apostó por un maquillaje natural con piel luminosa, labios nude y cejas definidas, una fórmula que potencia sus facciones sin excesos. En cuanto al peinado, optó por unas ondas al agua con raya lateral, evocando el glamour de las divas clásicas de Hollywood.

Georgina, protagonista de la moda en Nueva York

La presencia de Georgina en la Semana de la Moda de Nueva York no solo confirma su vínculo con la industria, sino que la consolida como una de las españolas más influyentes en el panorama internacional. Sus elecciones de estilo, siempre cargadas de sofisticación, son seguidas de cerca por millones de fans en todo el mundo.

Georgina. Gtres

Con un vestido negro atemporal, joyas de impacto y el eterno anillo de compromiso como toque final, Georgina Rodríguez volvió a brillar con luz propia en una de las semanas más importantes para la moda. Una aparición que demuestra, una vez más, que cuando se trata de acaparar titulares, ella sabe exactamente cómo hacerlo.