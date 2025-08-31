Georgina Rodríguez llega a Venecia con un conjunto de lunares de lo más elegante y presumiendo de anillo de compromiso

¡Al fin ha llegado Georgina Rodríguez a Venecia! Esto solamente puede significar una cosa: pasará por la alfombra roja del certamen más antiguo y emblemático. Pero, antes de adelantarnos a conocer cuál será su look de invitada, nuestra redacción Lifestyle de La Razón no ha pasado por desapercibido su aparición estrellar. Como es de costumbre, no ha sido de cualquier manera, sino mostrando una de las tendencias de otoño 2025 más fuertes, así como presumiendo de su anillo de compromiso. Y spoiler: es accesible y fácil de replicar.

Georgina Rodríguez es una de las celebridades españolas más consagradas en el panorama internacional del sector de la moda. A lo largo de los últimos años, ha asistido a diversos eventos de renombre o de entrega de galardones de este calibre dejando una esencia de estilo. Además de ser una de las invitadas a la front row de los desfiles de la Semana de la Moda, también ha centrado todas nuestras miradas en ella en el Festival de Cannes, la Met Gala o el mismísimo Festival de Venecia durante varias ediciones. Teniendo en cuenta todos los looks de Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia, tenemos pruebas suficientes para saber que volvería a marcar tendencia en el Lido, de la misma manera que hizo con un estilismo nupcial de Oscar de la Renta o el vestido inspirado en Pretty Woman.

Georgina Rodríguez llega a Venecia con la máxima tendencia de otoño

Como decíamos, durante cada edición, Georgina Rodríguez se ha posicionado en la lista de las mejores vestidas del Festival de Venecia, como en el año anterior con un vestido de efecto tipazo de la firma de lujo. Ahora, en la número 82 volverá a dar mucho de qué hablar, pero antes comentaremos el estilismo con el que ha llegado a la ciudad. Hablamos de un conjunto de dos piezas de estampado de lunares, conformado de una blusa holgada con mangas ligeramente abullonadas y lazada en el cuello junto con un escote de pico. Lo ha combinado con pantalones de corte recto con los que dejaba ver sus icónicos zapatos de tacón en negro a juego con el bolso Birkin de Hermès. Para dar un aire más relajado al estilismo, ha optado por un peinado fácil y rápido de hacer, como es una trenza desenfadada con mechones sueltos.

Georgina Rodríguez en Venecia. Gtres

Sin olvidarse de su anillo de compromiso

Hace menos de un mes, se hizo eco de una noticia de lo más deseada y revolucionó las redes sociales. Georgina Rodríguez lucía en su anillo anular un impresionante anillo de compromiso que, según los expertos, podría situarse entre los más exclusivos y valiosos del mundo. Hablamos de un diamante central de talla oval que, según joyeros consultados, tendría entre 40 y 45 quilates. Lo que significa que se coloca en la cima del lujo, ya que este tipo de gemas se encuentran en un rango de exclusividad reservado a muy pocos. Dicho diseño se completa con dos diamantes laterales más pequeños, de talla triángulo, que aportan un brillo adicional de lo más elegante.

Anillo de compromiso de Georgina Rodríguez. Gtres

Una vez más, Georgina Rodríguez ha lanzado una indirecta sobre aquella tendencia que más llevaremos en otoño 2025, como es el estampado de lunares. Esta es una idea de cómo utilizarlo en su máxima elegancia, perfecta para ir a la oficina.