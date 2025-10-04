Georgina Rodríguez se rinde al blanco con el "total look" de cárdigan y falda midi más sofisticado de la temporada

Todos y cada uno de los estilismos de Georgina Rodríguez son dignos de análisis, y es que la prometida de Cristiano Ronaldo nos tiene acostumbradas a no decepcionar a nadie cuando se trata de moda. Ya sea con looks pijameros que eleva a la categoría de imprescindible, pasando por outfits más casuales con vaqueros y camiseta o con lookazos de alfombra roja. Puede gustarte o no su estilo, pero hay que reconocer que su pasión por la moda cada vez es más refinada.

A estas alturas de octubre nos imaginábamos a Gio en París, pero como ha confirmado su prometido, Cristiano Ronaldo, en un story de Instagram, la pareja se encuentra en su residencia habitual Arabia Saudí, eso no quita que a lo largo del fin de semana la madrileña haga una visita de esas sorpresas que tanto nos gustan a la capital francesa para disfrutar de los últimos coletazos de la Semana de la Moda de París. Pero de lo que venimos a hablar ahora es de ese look que la futura esposa del astro portugués se ha marcado y que se posiciona como uno de los uniformes por excelencia de este otoño: cárdigan + falda midi en clave "total look".

La reinvención de los total looks

Cada vez tenemos más claro que la mejor manera de crear un estilismo y no fallar es apostar por 2 prendas iguales, es decir, lo que se conoce como 'total look' y que llevamos viendo sin parar en las últimas temporadas. Pues bien, Georgina ha dado en el clavo con el que será uno de esos uniformes de las que más saben tanto para ir a la oficina como para un fin de semana por la capital o un evento relajado.

El look de Georgina Rodríguez. @georginagio

Además, otra de las tendencias que vienen pisando fuerte este otoño es el blanco, sí, un color que parecía tenía sus días contados con el final del verano, se está apoderando de los looks más sofisticados de las famosas, ya lo hemos visto en los armarios de Victoria Federica o Rosalía últimamente y por supuesto, Georgina no podía pasar por alto un tendencia tal como esta.

Cárdigan + falda midi: la apuesta más sofisticada de Georgina Rodríguez para este otoño

Primero fue un vestido de lunares y ahora este conjunto todo al blanco. Gio ha empezado el mes de octubre derrochando mucho estilo. El conjunto en cuestión está compuesto por un chaqueta de punto de manga larga estilo cárdigan, una prenda imprescindible en cualquier armario de entretiempo que se precie que ha combinado con una falda de corte midi en el mismo acabado que la parte de arriba y un delicado bajo festonado. Qué combinado con unos zapatos de salón también blanco y joyas discretas convierten este estilismo en toda la inspiración que necesitamos para ir haciendo hueco a ese cambio de armario que cada vez parece más inminente.