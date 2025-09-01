Georgina Rodríguez tiene los vaqueros que estilizan más y firma el look ideal para volver a la oficina este septiembre

La vuelta a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de looks aburridos, y si alguien sabe cómo transformar unos básicos en un estilismo de impacto, esa es Georgina Rodríguez. La influencer y pareja de Cristiano Ronaldo ha reaparecido en Venecia con un outfit casual pero muy estudiado que se convertirá en inspiración absoluta para empezar septiembre con estilo.

Con su habitual maestría para elevar prendas aparentemente sencillas, Georgina ha apostado por unos vaqueros rectos de efecto estilizador, combinados con un body negro entallado y un cárdigan en tonos neutros que lleva anudado sobre los hombros. Un look minimalista, elegante y funcional que se adapta tanto a las últimas jornadas de calor como a los días de oficina en entretiempo.

Los vaqueros que estilizan y favorecen a todas

El eje central del look son los vaqueros rectos que Georgina ha elegido para su jornada en la ciudad italiana. De tiro medio, ligeramente cropped y con un tono denim lavado, esta silueta es perfecta para alargar las piernas y crear un efecto visual mucho más estilizado.

El look de Georgina. Gtres

Este tipo de pantalón se ha convertido en el nuevo básico imprescindible del armario cápsula 2025: son cómodos, versátiles y aptos tanto para un look casual con zapatillas como para un outfit más pulido con tacones, como los que ella ha elegido en negro para elevar el resultado final.

Claves para copiar el look de Georgina Rodríguez

La magia del estilismo está en los detalles. Georgina combina sus vaqueros con un body negro de escote cerrado, una de las prendas más todoterreno de la temporada. Al ajustarse perfectamente al cuerpo, define la silueta y aporta un aire sofisticado sin esfuerzo.

El look de Georgina. Gtres

Sobre los hombros, añade un cárdigan blanco con detalles en verde menta, creando un contraste fresco y actual que suaviza el conjunto. El toque final lo pone su bolso Birkin en piel cocodrilo negra, una elección de lujo que equilibra el minimalismo del resto del outfit. Los accesorios son clave: gafas de sol XL para un aire glamuroso y reloj de diseño para rematar un look perfecto para ir directa de una reunión a una comida informal.

Inspiración perfecta para la vuelta a la oficina

Septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, y el look de Georgina nos recuerda que no hace falta renunciar a la comodidad para ir elegante y sofisticada. La clave está en invertir en básicos atemporales y combinarlos con pequeños gestos de estilo que eleven el resultado.

Georgina Rodríguez se marcha de Venecia. Gtres

La buena noticia es que podemos replicar este outfit fácilmente: unos vaqueros rectos en tono medio, un top negro ajustado, un cárdigan ligero y tacones clásicos. Un uniforme perfecto para los días de trabajo en los que buscamos versatilidad sin sacrificar la tendencia.