El giro de estilo de Tamara Falcó: nuevo tono de melena y un vestido floral que conquista el front row de Pedro del Hierro

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha levantado el telón con uno de los desfiles más esperados: el de Pedro del Hierro, que bajo el concepto La Gran Metrópoli presentó su propuesta para Primavera/Verano 2026 en el emblemático Palacio de Cristal de Cibeles. Una jornada que marca el inicio de la pasarela madrileña en su 82ª edición y que, además, coincide con el 40 aniversario de la firma.

Entre los invitados del front row, todos los focos se dirigieron a Tamara Falcó, que no solo acaparó miradas por su elección de vestuario, sino también por su cambio de look capilar. La marquesa de Griñón ha apostado por un tono de melena más oscura, un giro de estilo que le aporta un aire sofisticado y que encajó a la perfección con el romanticismo de su estilismo.

El look de Tamara Falcó en Pedro del Hierro

Tamara Falcó eligió un vestido largo de seda con estampado floral acuarela, en tonos lilas, verdes y rosados, una paleta que parecía pintada a mano y que se convirtió en uno de los looks más comentados del día. Con escote drapeado, mangas largas abullonadas y silueta fluida, la pieza resaltaba por su feminidad y por la ligereza que proponía la firma en esta colección.

Desfile Pedro del Hierro FERNANDO VILLAR Agencia EFE

La socialité completó el estilismo con unos pendientes colgantes con piedras turquesa y circonitas, un colgante dorado discreto y unas sandalias burdeos de tacón fino, aportando equilibrio y dejando que el vestido fuese el gran protagonista. Su maquillaje, natural y luminoso, reforzaba ese aire renovado que transmitió con su nuevo tono de cabello.

Un front row de altura

Desfile Pedro del Hierro FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Entre los asistentes se encontrabanNerea Barros, Irene Arcos, Alberto Ammann, Grace Villarreal, Melissa Villarreal o Aida Artiles, entre muchos otros. Un front row que convirtió el Palacio de Cristal en el epicentro social y estilístico del arranque de la pasarela madrileña.

La colección “La Gran Metrópoli”

Los directores creativos Nacho Aguayo y Álex Miralles presentaron una colección que celebra la vitalidad de la ciudad y su transformación nocturna. Sobre la pasarela desfilaron vestidos fluidos, esmóquines reinventados, transparencias sutiles y piezas brillantes para él y para ella, con guiños a referentes artísticos como Rothko, Shibuya o Eliasson.

El resultado fue una propuesta sofisticada que conecta moda y arte contemporáneo, consolidando a Pedro del Hierro como un emblema de estilo en el marco de su 40 aniversario.

Desfile Pedro del Hierro FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Con su nuevo tono de melena y un vestido que marcó tendencia, Tamara Falcó volvió a demostrar por qué es uno de los grandes iconos de estilo en nuestro país, inaugurando la semana de la moda madrileña con un look que ya se ha convertido en referencia.