Gloria Estefan, 68 años y un vestido negro de brillos que nuestras madres van a querer copiar esta Navidad

Gloria Estefan ha vuelto a conquistar Madrid. La cantante cubano-estadounidense, icono de la música y referente de estilo a sus 68 años, fue homenajeada con el Premio Vanity Fair Personaje del Año 2025, una distinción que reconoce su trayectoria y su influencia en la cultura internacional. Pero más allá del galardón, la artista acaparó todos los flashes con un look impecable, fiel a su elegancia clásica y a esa sofisticación que la ha acompañado durante cinco décadas de carrera.

Un vestido negro con sello atemporal y toque de glamour

Para esta cita tan especial, celebrada en la capital española, Estefan apostó por el color más icónico de la alfombra roja: el negro. La artista lució un vestido largo de terciopelo con cuello cisne y manga larga, una pieza que realzaba su figura con una sutileza exquisita. El diseño, adornado con microrrelieves de pedrería, aportaba el punto justo de brillo sin caer en excesos, mientras que la abertura lateral dejaba ver sus piernas de forma elegante y muy favorecedora.

El look de Gloria. Gtres

El look se completó con unos salones joya de plataforma y aplicaciones brillantes, un bolso de mano de acabado satinado y unos pendientes XL con destellos plateados, que iluminaban su rostro y aportaban equilibrio al conjunto. Con su característico recogido alto y un maquillaje natural que destacaba sus ojos, la intérprete de Conga y Rhythm is Gonna Get You demostró que el paso del tiempo no está reñido con el estilo ni con la presencia escénica.

Una noche de emoción y raíces

Durante su discurso, Gloria Estefan agradeció el premio con unas palabras que reflejan su dualidad cultural: “El inglés es el idioma de mi mente, pero el español el de mi corazón”. La cantante, que ha vivido medio siglo de éxitos junto a su marido Emilio Estefan, estuvo acompañada por él y por su hija Emily en una velada que combinó emoción, música y recuerdos.

El look de Gloria. Gtres

También hizo mención especial a su reciente concierto en Madrid, que calificó como “una de las cosas más lindas” de su carrera, y habló con orgullo de sus raíces asturianas y su conexión con España: “Qué belleza me has preparado”, dijo al recibir el premio de manos del director editorial de Vanity Fair España, Alberto Moreno.

Elegancia sin edad

A sus 68 años, Gloria Estefan vuelve a recordarnos que la elegancia no entiende de décadas. Su look, sobrio pero con personalidad, es un ejemplo de cómo la madurez puede ser sinónimo de glamour, confianza y autenticidad. Con su actitud serena y su sonrisa eterna, la cantante brilló con la misma fuerza que cuando comenzó su carrera hace 50 años, consolidándose como una auténtica leyenda dentro y fuera del escenario.