El guiño oriental (y de lujo) de la Reina Letizia en China: un abrigo bordado de Carolina Herrera valorado en casi 6.000 euros

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que domina el lenguaje diplomático de la moda. Durante la ceremonia de bienvenida oficial en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, la monarca ha estrenado un abrigo de Carolina Herrera que combina elegancia, feminidad y un delicado guiño al país anfitrión. Un look impecable que ha sido aplaudido por su equilibrio entre el protocolo y la inspiración oriental.

Un diseño floral con aires asiáticos

Doña Letizia ha optado por un abrigo gris con bordados florales en tonos rosas y blancos, una creación de Carolina Herrera New York confeccionada en lana virgen y cachemira. Se trata de una pieza de la colección otoño/invierno 2025, valorada en 5.990 dólares (unos 5.600 euros), que destaca por su corte estructurado, silueta en “A” y hombros marcados. La Reina ha decidido añadirle un cinturón a juego, marcando cintura y aportando un toque aún más femenino.

El look de la Reina Letizia. Gtres

El estampado floral, que recorre todo el abrigo, evoca la estética tradicional oriental, un guiño sutil y elegante al país anfitrión. Las flores, símbolo de prosperidad y belleza en la cultura china, se convierten así en el hilo conductor de un look diplomático y lleno de intención.

Abrigo floral. Carolina Herrera

Complementos en rosa empolvado

Bajo el abrigo, la Reina ha lucido un vestido nuevo en tono rosa empolvado, de corte clásico, cuello redondo y manga francesa, con falda de vuelo que aporta movimiento y elegancia al conjunto. Un diseño discreto y sofisticado que armoniza a la perfección con los bordados florales de la prenda principal.

King of Spain Felipe VI visits Beijing Maxim Shemetov / POOL Agencia EFE

Para completar el estilismo, Letizia ha escogido accesorios en la misma gama cromática: unos salones slingback de Magrit con tacón bajo, un bolso rosa a juego y un pañuelo fucsia anudado al cuello para protegerse del frío de Pekín, donde los termómetros rondaban los 13 grados durante la ceremonia.

Joyas discretas y elegancia diplomática

En cuanto a las joyas, la Reina ha apostado por el minimalismo: pendientes de triple aro en oro rosado con diamantes de la firma española Gold & Roses, junto a su anillo de Coreterno, uno de sus complementos más característicos.

El vestido de la Reina Letizia. Gtres

El resultado ha sido un look que equilibra a la perfección el respeto al protocolo con la personalidad de Letizia, reforzando el mensaje de cercanía cultural y elegancia moderna que acompaña cada una de sus apariciones en el extranjero.

Una jornada marcada por el recibimiento oficial

Este estilismo ha sido el elegido para la cita más formal de la jornada, la ceremonia de bienvenida ofrecida por Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Tras el acto, los Reyes participaran en un encuentro bilateral con el presidente chino, mientras que la Reina acompañará a la primera dama en una visita a un centro de atención para personas con discapacidad.

Letizia en China. Gtres

La cena de gala y el concierto organizado por el Teatro Real tendrán lugar esta noche, poniendo el broche final a un día de marcada relevancia diplomática.

Con este abrigo floral de Carolina Herrera, la Reina Letizia firma uno de los looks más comentados del año: una oda a la elegancia y a la moda como herramienta de comunicación internacional.