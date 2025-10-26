Casa Real
La Infanta Cristina triunfa con una camisa coqueta y juvenil que podría compartir con su hermana Elena
Ha vuelto a conformar un look de madre orgullosa junto con vaqueros en beige para apoyar a su hijo Pablo Urdangarin
Nuestra sección Lifestyle de La Razón ha vuelto a descubrir el nuevo look de la Infanta Cristina. Esta vez, debemos hablar sobre la camisa blanca perfecta. Sí, querida lectora, nos estamos refiriendo a esa prenda de vestir tan clásica como atemporal que tiene la capacidad de solucionarnos cualquier estilismo con el que estamos estancadas. Aunque se trate de un ítem tan sencillo, la realidad es que encontrar la más adecuada a nuestras necesidades o gustos se convierte en una misión casi imposible en ocasiones.
De nuevo, la monarca ha vuelto a ser una madre orgullosa al asistir a uno de los últimos partidos de Balonmano de su hijo en Barcelona, Pablo Urdangarin. Desde las gradas, vemos a una Infanta Cristina emocionada, así como nerviosa, pero sin dejar de lado su buen gusto sofisticado con el que nos tiene acostumbrados. A lo largo de estos años, le hemos visto con los vaqueros rectos que más favorecen a los 60 años, las blazers estructuradas como guiño a su hermana Elena o las camisas más versátiles de su fondo de armario. Y en este artículo tenemos la intención de escribir de ello, puesto que hemos descubierto la que toda editora de moda se compraría este otoño-invierno 2025/26.
Una camisa básica, pero versátil y necesaria para un armario cápsula
Como decíamos, la Infanta Cristina ha lucido una camisa blanca elegantísima con la que no se necesita añadir más a un estilismo. No cabe duda de que todos nosotros tenemos la típica en nuestro vestidor, pero nunca viene mal añadir otras con toques más diferenciales u originales para seguir amortizando con aires más contemporáneos. Esta vez, sí hablamos de un diseño nada efímero y con una durabilidad indefinida, pero llama la atención por un cuello redondo con volantes, que siguen decorando el patrón en la botonadura delantera. Está confeccionada con un material fluido con rayas sutiles junto con mangas ligeramente abullonadas. En sí, ofrece un toque más coqueto y juvenil en el look.
En sí, una alternativa que sigue siendo clásica y que combina con absolutamente todo, pero que eleva más un estilismo gracias a sus añadidos. En el caso de la hija de Don Juan Carlos, lo ha elevado con vaqueros rectos en beige, creando un total look suave en tonos claros y que ha roto con la incorporación con un cinturón en marrón.
En sintonía con su hermana Elena
Sin ninguna duda, entre las Infantas Cristina y Elena encontramos un estilo coordinado donde destaca el más clásico y sofisticado. Eso sí, cada una de ellas lo lleva a su faceta con un sello personal. Es cierto es que existen una serie de prendas, accesorios o calzados que son un sí en ambos armarios, como son las blazers, los pantalones de vestir o las camisas de todos los estilos. Esta vez, podríamos decir que se trata de un diseño que perfectamente podría llevar su hermana mayor en el día a día o para un acto oficial.
La Infanta Cristina ha vuelto a cautivar a todos nosotros con una camisa con volantes discretos que siempre es conveniente tener en la recamara. Ahora que estamos comenzando a vestir por capas, es perfecta para elevar como prenda protagonista o conjuntada con cárdigans, chalecos o jerséis de punto.
