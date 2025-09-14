La Infanta Elena e Irene Urdangarin, dos looks clásicos (y a juego) para un reencuentro con Don Juan Carlos

Todo estaba previsto para que la Infanta Elena se reencontrara con el Rey Emérito en Galicia con motivo del Trofeo Diputación de Pontevedra en la clase de 6 metros. Ahora bien, inesperadamente no ha estado sola, sino que ha acudido de la mano de su sobrina Irene Urdangarin. No ha sido la única sorpresa, puesto que también ha estado en boca de todos los estilismos sincronizados con los que han llegado al Real Club Náutico de Sanxenxo.

La madre de Victoria Federica comparte afición con su padre, así como le acompaña en cada ocasión que disfruta de las aguas de Sanxenxo. De hecho, en los próximos días le seguirá a Nueva York, donde el Bribón del Rey participará en los Mundiales de vela. Pero, tras dos años desde su última aparición juntos, hemos vuelto a ver a la hija de la Infanta Cristina con su abuelo. Como es de costumbre, Don Juan Carlos ha salido a navegar esta mañana de sábado, llegando al Puerto de Sanxenxo con un encuentro de lo más emotivo. Tanto su hija mayor como su nieta se han acercado a la ventanilla del vehículo de Pedro Campos donde se han saludado y se han dado un beso de despedida.

Los looks de la Infanta Elena e Irene Urdangarin en Sanxenxo

Clásico y elegante. Irene Urdangarin se caracteriza por lucir prendas básicas y atemporales con una clara herencia de estilo por parte de su madre, así como de su abuela, la Reina Sofía, por su inclinación bohemia. Esta vez, ha proyectado una imagen más madura con un traje de dos piezas de raya diplomática conformada de blazer y pantalones rectos. Lo ha combinado con una camisa en blanco y un cinturón delgado en marrón que hace match con el color del estampado de la vestimenta. Asimismo, ha añadido unos botines de tacón en negro, a juego con el bolso de hombro con detalles dorados. En cuanto a términos de belleza, ha optado por un maquillaje de lo más natural y su cabello suelto con ondas desenfadas.

La Infanta Elena disfruta del día en Sanxenxo junto con Irene Urdangarin y Simoneta Gómez-Acebo Raúl Terrel Europa Press

Por parte de la Infanta Elena, ha sido fiel a su estilo clásico, pero desde una faceta más casual para apostar por la comodidad absoluta. Le hemos visto con una de las combinaciones fetiche, como es una camisa de rayas oxford, unos vaqueros rectos y una blazer ligeramente ajustada en beige adornada con su icónico broche de flor. Ha relajado el estilismo con zapatillas deportivas en gris de Adidas, pero combinándolas con un bolso de mano de Prada y una gorra en rojo para crear un contraste.

La Infanta Elena. Gtres

Un cambio de look

Horas después hemos observado un cambio de look de la Infanta Elena e Irene Urdangarin. Mientras que la primera ha desafiado a las bajas temperaturas con un abrigo impermeable en marino junto con pantalones culotte y jersey de punto fino en blanco, la segunda ha sustituido el traje perfecto para la oficina por unos vaqueros oscuros y una chaqueta verde al estilo bomber. Dos propuestas estilísticas cómodas, sencillas y confiadas, pero sin perder la esencia de estilo.

La Infanta Elena e Irene Urdangarin. Gtres

Tía y sobrina han protagonizado un momento fashionista, además de un reencuentro emotivo. Cada estilismo adaptado a su forma de vestir, pero compartiendo trucos de moda y prendas que se podrían intercambiar perfectamente.