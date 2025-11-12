La Infanta Elena rescata el terciopelo marrón (y confirma que vuelve el look clásico de invierno)

La Infanta Elena ha reaparecido En Madrid para asistir a la tercera edición de los Premios ‘Dona2’, organizados por la Fundación Kike Osborne. Un evento de carácter solidario en el que la hija mayor de don Juan Carlos mostró, una vez más, esa fidelidad absoluta a su estilo: clásico, discreto y sin estridencias, pero con guiños sostenidos a los tejidos y colores que mejor definen su armario desde hace décadas.

Y si hay una textura que encaja con ella, esa es el terciopelo. La Infanta recuperó un conjunto en color marrón chocolate, un tono cálido y elegante que funciona especialmente bien en los meses fríos y que, además, está viviendo un regreso notable esta temporada en marcas de lujo y firmas de pasarela.

Un conjunto de terciopelo que vuelve a ser tendencia

La pieza protagonista del look fue una americana de terciopelo marrón, con solapa clásica y un corte estructurado que estiliza el torso sin añadir volumen. La combinó con pantalones a juego, en el mismo tejido y color, creando un conjunto monocolor que aporta continuidad visual y alarga la silueta.

El look de la Infanta Elena. Gtres

Este tipo de total look en terciopelo está resurgiendo con fuerza desde el pasado otoño. Es un tejido que aporta presencia sin necesidad de accesorios llamativos, y su acabado suave y ligeramente brillante lo convierte en una opción perfecta para cenas, eventos culturales o encuentros familiares durante el invierno.

La fórmula de siempre: sencillez y discreción

Bajo la chaqueta, la Infanta Elena optó por un jersey de punto fino en tono marrón oscuro, apenas perceptible bajo la americana, y apostó por unos accesorios muy personales: el colgante de cruz que lleva en numerosas ocasiones, y unos pendientes dorados discretos, fieles a su estilo de joyería práctica y sentimental.

El look de la Infanta Elena. Gtres

En cuanto al bolso, eligió un bolso shopper bicolor, amplio y funcional, acompañado de un abrigo marino que llevó en la mano durante el photocall. En los pies, zapatos de salón en negro, un básico atemporal que ella utiliza como sello propio.

Por qué este look importa esta temporada

La vuelta del marrón y del terciopelo como tendencia clave del invierno 2025 ya está consolidada en pasarelas y colecciones cápsula. Pero verlo llevado de forma real, cotidiana y con naturalidad, lo convierte en una propuesta accesible para cualquiera que quiera sumar elegancia sin complicarse.

La Infanta Elena demuestra que no hace falta seguir cada microtendencia para ir correcta y acorde al momento. A veces, la clave está en ser fiel a lo que funciona y saber adaptar pequeños matices a lo largo del tiempo.