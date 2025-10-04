La Infanta Elena da la sorpresa en un acto gastronómico en Segovia con traje sastre rosa empolvado muy fiel a su estilo

La Infanta Elena ha vuelto a demostrar que su estilo es tan coherente como reconocible en la 7ª edición de la Feria del Garbanzo y los Garbanzo de Oro Awards 2025, celebrados en la localidad segoviana de Labajos. Con su habitual discreción, la hermana mayor del Rey Felipe VI se convirtió en una de las figuras más fotografiadas de la jornada, un evento marcado por el ambiente festivo, la gastronomía castellana y la puesta en valor de los productos locales.

Fiel a ese estilo tan clásico y atemporal, que caracteriza a la madre de Victoria Federica, esta se decantó por un traje sastre en tono rosado empolvado, de corte recto y minimalista, que encajaba a la perfección con la naturaleza de la cita: elegante, pero sin estridencias. Una apuesta que, además, confirma su preferencia por los conjuntos dos piezas de inspiración clásica, que la Infanta suele repetir en sus apariciones públicas.

El traje sastre en rosa empolvado, el gran acierto de la Infanta Elena

Lejos de recurrir al clásico traje de chaqueta en tonos neutros, como el gris, el marrón o el negro, la Infanta Elena apostó por un dos piezas en clave pastel, un tono que aporta sofisticación y al mismo tiempo dulzura, alejándose de los registros más formales sin perder un ápice de elegancia. El conjunto, con americana entallada y pantalón recto, resaltaba su figura estilizada y proyectaba una imagen actual y rejuvenecida.

Detalles del look de la Infanta Elena. Gtres

El detalle de la blusa estampada en burdeos con motivos bohemios aportaba un guiño de modernidad y contraste cromático, además de enlazar con ese estilo sobrio, pero personal que tanto asociamos a la hermana mayor del Rey Felipe VI. Como broche, una flor joya en la solapa que ponía el acento femenino y clásico a un look impecablemente medido.

Complementos con sello royal: sombrero de ala ancha y bolso clásico

Para completar su estilismo, la Infanta Elena recurrió a accesorios con sello propio. Uno de sus aliados de estilo favoritos, un sombrero de ala ancha en color crudo firmado por Max Mara aportaba frescura y carácter campestre-chic, perfectamente acorde con la esencia del evento. A ello se sumaba un bolso en piel negra con asas en color marrón, y un divertido charm en color rojo, que moderniza al instante cualquier bolso clásico.

El estilismo de la Infanta Elena en Segovia. Gtres

En los pies, bailarinas en tono burdeos con acabado trenzado, una elección cómoda y coherente que demuestra que la Infanta siempre prioriza la practicidad sin renunciar a la sofisticación. Las gafas de sol y sus pendientes dorados discretos terminaron de redondear un look que mezcla tradición y modernidad con su estilo inconfundible.

La Infanta Elena, siempre fiel a su estilo atemporal

Con esta elección, la Infanta Elena confirma que el traje sastre en tonos empolvados es una de las apuestas más favorecedoras de la temporada. O lo que es lo mismo, un look elegante, femenino y versátil, perfecto para una jornada en la que tradición y actualidad se dieron la mano en la Feria del Garbanzo 2025.