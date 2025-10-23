La Infanta Sofía apuesta por su look más arriesgado con un mono negro de escote halter en Oviedo

Oviedo se ha convertido una vez más en el epicentro de la elegancia real. La Familia Real ha presidido una de las citas más esperadas del año, en la víspera de los Premios Princesa de Asturias 2025, y si bien la Reina Letizia y la Princesa Leonor apostaron por tonos azules, ha sido la Infanta Sofía quien ha acaparado todas las miradas con un look más atrevido y contemporáneo.

El look de la Infanta Sofía: sobriedad con un toque audaz

Para esta aparición en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la Infanta Sofía ha apostado por un mono negro con escote halter drapeado de HUGO, una prenda que destaca por su sencillez y su silueta impecable, pero también por el aire moderno que aporta a su estilo. El diseño, de tejido fluido y cinturón a tono marcando la cintura, combina elegancia, juventud y un punto de sofisticación muy actual.

El look de la Infanta Sofía. Gtres

El escote halter, uno de los más favorecedores, deja los hombros al descubierto y aporta ese toque más arriesgado que la Infanta está incorporando poco a poco a su armario. Con esta elección, demuestra que se siente cada vez más cómoda en los actos públicos, mostrando una imagen más madura sin renunciar a la naturalidad.

Detalles que marcan la diferencia

La Infanta Sofía ha completado el look con unas bailarinas, discretos pero elegantes, y una pulsera dorada ancha que pone el acento de brillo justo. Joyas de su madre, la Reina Letizia. Su melena suelta con ondas ligeras y un maquillaje muy natural —piel luminosa, labios en tonos rosados y pestañas marcadas— han sido el complemento perfecto de un estilismo tan equilibrado como favorecedor.

El resultado ha sido un look que combina atemporalidad y tendencia, con una silueta fluida que estiliza y rejuvenece. Un acierto absoluto para una cita en la que la Infanta Sofía ha demostrado que su estilo evoluciona hacia una línea cada vez más personal.

En sintonía con la Reina y la Princesa

Aunque su estilismo era el más llamativo de los tres, la Infanta Sofía ha mantenido la armonía visual con el resto de la familia. La Reina Letizia apostó por un mono azul con detalles de pedrería y flecos en las mangas, mientras que la Princesa Leonor eligió un conjunto azul noche de chaqueta brillante tipo tweed y pantalones rectos. Juntas, madre e hijas ofrecieron una imagen coordinada, moderna y muy cuidada, en la que el negro y el azul noche fueron los protagonistas.

La consolidación de un estilo propio

Con solo 18 años, la Infanta Sofía ha ido desarrollando un estilo muy definido, en el que combina la sobriedad institucional con toques actuales y frescos. Este look negro, elegante y con un escote audaz pero medido, resume a la perfección esa transición hacia una imagen más adulta, sin perder la naturalidad que la caracteriza.

La Familia Real preside el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias José Ramón Hernando Europa Press

Sofía se consolida así como una de las jóvenes royals europeas con más proyección, capaz de aportar su propio sello sin alejarse del tono clásico que caracteriza a la Familia Real. Una aparición que, sin duda, marca un antes y un después en su evolución estilística.