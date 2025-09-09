La Infanta Sofía inicia su aventura universitaria en Lisboa con un look casual (y fácil de copiar)

La Infanta Sofía ha comenzado una de las etapas más emocionantes de su vida: su primer día en la universidad. La hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia se ha trasladado a Lisboa para iniciar sus estudios en Forward College, una prestigiosa institución internacional que combina la formación académica con experiencias en diferentes países de Europa.

Con solo 18 años, Sofía afronta esta nueva etapa con ilusión y rodeada de 150 estudiantes procedentes de todo el mundo, con quienes compartirá los próximos tres años de aprendizaje y crecimiento personal. Según ha confirmado la Casa Real, la Infanta cursará el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un programa que le permitirá vivir en tres ciudades distintas, comenzando por la capital portuguesa.

Un look casual y juvenil para su primer día de universidad

Para su primera jornada, la Infanta Sofía apostó por un estilo fresco, cómodo y muy en tendencia, ideal para enfrentarse a largas horas de actividades y presentaciones. En las imágenes compartidas por la propia universidad en sus redes sociales, se la puede ver integrada con sus compañeros, participando en dinámicas al aire libre y disfrutando del ambiente relajado que caracteriza la Semana de Introducción, que durará hasta el próximo 19 de septiembre.

El look de la Infanta Sofía. Instagram @forward.college

Aunque la discreción sigue siendo clave en sus elecciones, Sofía demuestra una vez más que sabe adaptar la moda a su estilo personal. En las fotografías se aprecia que combina prendas básicas con guiños actuales, apostando por pantalones anchos, una de las tendencias más fuertes de la temporada, y zapatillas cómodas, un look perfecto para esta nueva etapa universitaria.

Primeras imágenes de su vida universitaria

La propia universidad ha compartido varias imágenes y vídeos en sus redes, mostrando algunos de los momentos más especiales del primer día. Entre actividades de bienvenida, charlas de presentación y dinámicas en grupo, la Infanta Sofía se muestra sonriente y relajada, disfrutando de sus nuevos compañeros y del entorno privilegiado del campus.

El look de la Infanta Sofía. Instagram @forward.college

El ambiente es juvenil, cosmopolita y multicultural, lo que encaja a la perfección con la filosofía de Forward College, una institución fundada en 2021 que apuesta por la innovación educativa y la internacionalización de sus alumnos.

Una etapa de independencia y aprendizaje

Con esta nueva etapa, Sofía sigue los pasos de su hermana, la Princesa Leonor, quien ya cursa sus estudios universitarios en el Reino Unido. Sin embargo, en su caso, vivirá la experiencia en un entorno completamente internacional, donde combinará clases teóricas, prácticas y proyectos colaborativos con compañeros de diferentes nacionalidades.

El Forward College ofrece un modelo de enseñanza basado en la movilidad: durante tres años, los estudiantes residen en distintas ciudades europeas, comenzando por Lisboa y continuando en otros destinos que les permiten vivir una formación global y enriquecedora.

La foto de grupo. Instagram @forward.college

El comienzo universitario de la Infanta Sofía marca un antes y un después en su vida, no solo a nivel académico, sino también personal. Con un look desenfadado y acorde a su edad, la benjamina de la Familia Real empieza a escribir su propia historia lejos de España, rodeada de nuevos retos, amistades y experiencias que, sin duda, marcarán su futuro.