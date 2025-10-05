Las Infantas Elena y Cristina reaparecen juntas en Torrejón de Ardoz con dos looks opuestos de estilo clásico

Está siendo un fin de semana lleno de compromisos para la mayor de la Familia Real. Y es que, si ayer la Infanta Elena se dejaba ver por el municipio segoviano de "Labajos" donde fue galardonada con el "Garbanzo de Oro", en la mañana de domingo se ha desplazado junto a su hermana, la Infanta Cristina, a Torrejón de Ardoz, un pueblo de la provincia de Madrid que está celebrando este fin de semana sus fiestas patronales.

Las hijas de la Reina emérita Doña Sofía, tienen una relación muy estrecha desde siempre, pero en los últimos años por cosas de agenda no habían coincidido en un acto oficial. Este 5 de octubre, ambas reaparecían juntas en el homenaje a la bandera de la localidad madrileña, dejando una estampa muy esperada por los seguidores de la Casa Real y también, por qué no decirlo, por los amantes del estilo clásico que tanto define a las dos Infantas.

La Infanta Elena y su apuesta personal por el color

La Infanta Elena, siempre fiel a su estilo clásico con un punto vibrante, apostó por un look lleno de luz. Eligió una americana en tono coral con botones forrados, combinada con pantalones blancos de corte recto que aportaban elegancia y sobriedad al conjunto. Una mezcla que no solo le favorecía enormemente, sino que además aportaba ese toque sofisticado y vital que tanto la caracteriza.

El look de la Infanta Elena en Torrejón de Ardoz. Gtres

Como complementos, la hermana mayor del Rey optó por unos salones bicolores en blanco y coral, perfectos para aligerar el conjunto y darle coherencia cromática, además de un broche joya en la solapa y su inseparable melena suelta. Un look impecable que reafirma su gusto por los trajes de inspiración ecuestre y los tonos cálidos que iluminan el rostro al instante.

La Infanta Cristina y la sobriedad satinada

Por su parte, la Infanta Cristina eligió una combinación mucho más sobria, acorde con su estilo discreto. Apostó por un conjunto satinado en tonos topo que combinaba un pantalón fluido con una blusa a juego y una chaqueta corta en tejido brocado floral, una pieza de aire clásico que aportaba textura y un brillo elegante.

El look de la Infanta Cristina en Torrejón de Ardoz. Gtres

En cuanto al calzado, se decantó por unos salones en tono beige, y completó el look con un clutch metalizado, demostrando una vez más que prefiere los tonos neutros y los tejidos con caída que aportan sofisticación sin llamar la atención.

Una reaparición que podría marcar el regreso de la unidad real

Más allá del análisis estilístico, la presencia conjunta de las dos infantas ha sido todo un símbolo. Ambas compartieron gestos de cariño y conversación durante el acto, lo que refleja la buena sintonía entre ellas. Un reencuentro que se podría interpretar como una imagen de unidad y cercanía dentro de la familia Borbón, algo de lo que la monarquía española ha carecido desde la abdicación del Rey emérito Juan Carlos I, y que esperamos sea el preludio de más apariciones públicas conjuntas en lo que queda de 2025 y más allá.