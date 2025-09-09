Isabel Díaz Ayuso inaugura el curso escolar 2025/26 con el traje azul y el top burdeos más elegantes

El nuevo curso escolar ya ha comenzado en la Comunidad de Madrid, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado oficialmente el periodo 2025/26 con un acto celebrado en el CIFP Simone Ortega, en Móstoles, uno de los centros de referencia en formación profesional de nuestro país. Más allá de los anuncios en materia educativa, su presencia también ha generado interés por el look elegido para la ocasión, que refleja un equilibrio perfecto entre elegancia, sobriedad y tendencia.

Para el evento, Ayuso ha apostado por un traje de chaqueta azul pastel de corte clásico, un color que suaviza su imagen y aporta un aire renovado a la vuelta de septiembre. Lo ha combinado con un top burdeos satinado, que rompe con la monocromía y suma un toque sofisticado al conjunto. La elección de estos tonos no es casual: el azul transmite serenidad y confianza, mientras que el burdeos añade fuerza y carácter, logrando un estilismo tan sobrio como actual.

Un look perfecto para la vuelta al trabajo

El outfit de Ayuso es un ejemplo claro de cómo el traje de chaqueta sigue siendo una de las piezas estrella del armario femenino. En su versión más contemporánea, este tipo de conjuntos han dejado de ser exclusivamente formales para abrirse a combinaciones más versátiles y modernas.

Ayuso visita el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega de Móstoles Alejandro Martínez Vélez Europa Press

En este caso, el blazer estructurado aporta definición a la silueta, mientras que el pantalón recto estiliza visualmente la figura. El top burdeos, ligeramente satinado, eleva el resultado y aporta un contraste elegante que consigue un look atemporal, ideal para reuniones de trabajo, eventos institucionales o citas profesionales importantes.

La inauguración del curso escolar 2025/26

El acto celebrado en el CIFP Simone Ortega de Móstoles ha servido para inaugurar oficialmente el curso escolar en la Comunidad de Madrid. Este centro, referente a nivel nacional por su excelencia en la formación profesional en hostelería y restauración, ha sido el escenario elegido para marcar el inicio de una nueva etapa académica.

Durante su intervención, Ayuso ha destacado el compromiso del Gobierno regional con la educación y ha subrayado la importancia de potenciar la FP como motor de empleabilidad y crecimiento profesional. Además, ha señalado que la Comunidad seguirá trabajando para ofrecer más plazas, mejor infraestructura y oportunidades reales a los estudiantes.

Un mensaje de renovación y estilo

El look elegido por la presidenta refuerza la imagen que Ayuso suele proyectar en sus apariciones públicas: cercana, actual y segura de sí misma. En un momento clave para miles de familias madrileñas, el estilismo elegido simboliza renovación y determinación, acompañando un mensaje institucional que marca el inicio de un curso lleno de retos.