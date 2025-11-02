Isabel Díaz Ayuso ya ha rescatado el abrigo de efecto pelo más calentito para este invierno

La bajada de temperaturas se está haciendo cada vez más evidente. Y es que frente las gabardinas o las blazers perfectas para el entretiempo, estamos sintiendo la necesidad de hacer el cambio de armario oficial hacia las prendas de vestir más calentitas. E Isabel Díaz Ayuso sabe muy bien de lo que estamos hablando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en una de las políticas con más mirada hacia la moda. En sí, la utiliza como herramienta de comunicación, así como extensión de su discurso, a través de una selección de ítems clásicos, formales y versátiles. No obstante, adapta su estética a cada uno de los actos o compromisos de agenda, como el viernes en la reapertura del FNAC de Callao, donde hizo un guiño cultural con su camiseta con gráfico. Ahora le hemos visto disfrutar del fin de semana de borrasca con un imprescindible que siempre funciona cuando descienden todavía más los grados.

La chaqueta de efecto pelo más tendencia

Solamente nos ha hecho falta entrar en su cuenta oficial de Instagram para encontrar una de las tendencias más fuertes de otoño-invierno 2025/26. La protagonista ha sido una chaqueta de efecto pelo en beige que sienta tan bien con los looks cozies, además de tener la capacidad de combinar con absolutamente todo. Firmas de lujo de gran calibre como Gucci, Burberry, Alaïa o Jil Sander defendieron esta pieza en sus últimas colecciones marcándola como must have.

El modelo de Ayuso es de corte mini, ligeramente subido, mangas abullonadas y textura muy, muy y muy agradable. Se trata de un estilo de chaqueta de efecto pelo que podemos encontrar en diversas marcas low cost, como Zara, Mango, H&M o Stradivarius, entre otras.

Unos botines para el día a día

Para conformar un estilismo casual al que se puede recurrir día a día, Ayuso ha hecho recurso de prendas de vestir básicas, atemporales y totalmente versátiles. Estamos hablando de un jersey de punto fino en beige (a juego con la chaqueta) junto con unos vaqueros pitillo en negro de efecto 'piernas infinitas'. Un binomio fetiche que ha completado con uno de los calzados favoritos de la política y con los que le vemos recurrentemente en esta temporada.

Estamos hablando de los clásicos botines de tacón en negro, una alternativa que funciona tanto dentro como fuera de la oficina. Más allá de permitirnos la absoluta comodidad, arregla un estilismo en un chasquido de dedos, así como lo completa sin problemas.