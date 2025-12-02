Isabel Preysler se corona como la anfitriona más elegante con su look de jersey de cuello alto, falda de punto y botas de tacón

Isabel Preysler ha recibido a Espejo Público en su majestuosa casa decorada de Navidad, y una vez más ha vuelto a convertirse en la protagonista absoluta del directo. No solo por sus declaraciones —en las que confesaba entre risas que esa misma mañana había debatido con sus hijas sobre el menú de Nochebuena— sino también por un look que respira clase, equilibrio y una sencillez exquisita. El estilismo elegido por Isabel para atender a Susanna Griso confirma que sigue siendo una de las mujeres más elegantes de España, especialmente cuando ejerce de anfitriona en su propio hogar.

La entrevista transcurrió rodeada de abetos iluminados, centros florales rojos y una chimenea impecablemente adornada, un escenario perfecto donde su elección estilística encontró el marco ideal: sobria, femenina, atemporal y muy acorde a la paleta cálida y festiva que caracteriza siempre su interiorismo navideño.

El jersey de cuello alto: la prenda que define su elegancia discreta

Para la ocasión, Isabel Preysler se decantó por un jersey negro de cuello alto, una de sus piezas fetiche. El punto fino, el corte entallado y la pureza del diseño crean un efecto estilizador inmediato y aportan ese aire de refinamiento silencioso que tanto la caracteriza. El negro, además, funciona como lienzo perfecto para el collar dorado de eslabones que añade un toque de luz y sofisticación sin necesidad de excesos.

Isabel Preysler. Atresmedia

Este tipo de jersey es una apuesta segura para cualquier mujer que busque elegancia sin esfuerzo, ideal para cenas en casa, reuniones familiares o eventos más relajados donde se busca estar impecable sin caer en la ostentación.

La falda de punto con fruncido lateral: un guiño a la comodidad con estilo

La pieza clave del look es, sin duda, la falda de punto en tono arena con fruncido en la cadera. Una elección que combina tendencia, comodidad y un aire clásico muy en sintonía con su estilo personal. El tejido de punto aporta suavidad y caída; el fruncido lateral potencia la silueta sin marcar en exceso; y el largo midi convierte la prenda en una opción sofisticada y extremadamente versátil.

Isabel Preysler en "Espejo público" Atresmedia

Este tipo de falda es perfecta para quienes quieren vestir con clase en casa sin renunciar al confort. Un equilibrio difícil de lograr, pero del que Isabel vuelve a ser alumna aventajada.

El look se remata con unas botas negras de tacón ancho y alto, muy elegantes pero también prácticas para moverse por casa sin perder estabilidad. Las botas aportan verticalidad, estilizan la figura y elevan el conjunto desde la naturalidad. Una elección perfecta para un look de anfitriona que necesita ser tan bonito como funcional.

Un look perfecto para recibir en casa en Navidad

Isabel Preysler firma un estilismo ideal para todas las mujeres que quieran recibir a familia o invitados con una imagen cuidada, sobria y muy femenina. El jersey de cuello alto, la falda de punto y las botas de tacón ancho construyen un conjunto impecable, cómodo y extremadamente replicable.

Una vez más, Isabel demuestra que la elegancia no está en las tendencias pasajeras, sino en saber escoger piezas sencillas que dialoguen entre sí y que potencien la luz natural de quien las lleva. Y en eso, ella sigue siendo la maestra absoluta.