Isabelle Junot y las bailarinas 'jelly' de más de 1.000 euros con las que disfruta de sus vacaciones en Menorca

Isabelle Junot se encuentra en los últimos días de verano en Menorca. Sin duda alguna, se trata de una de las islas españolas más visitadas durante los meses más calurosos a causa de sus rincones de encanto, aguas cristalinas o pueblos de cuento. Y cómo no, esta localización invita a abrazar un despliegue de looks fashionistas con un aire más relajado, effortless o bohemio, como ha mostrado la celebridad en sus redes sociales desde su llegada.

Lo cierto es que quedan pocos días para despedirnos del eterno verano para dar la bienvenida a la vuelta a la rutina. Días más largos, despertares tempranos o fondos de armarios más casuales o con cierto punto arreglado para ir a la oficina. Pero, los lectores que todavía disfrutan de las vacaciones o están a punto de cogerlas, están de suerte en el caso de viajar a un destino de costa, puesto que hemos dado con un look de Isabelle Junot que no podrás pasar por desapercibido. Como buenas editoras de moda, hemos estado siguiendo sus pasos con el objetivo de descubrir nuevas prendas adquiridas o tendencias a la vista y así ha ocurrido. En uno de sus Instagram Stories nos ha cautivado con un vestido-túnica estampado en tonos azules y blancos con un toque boho chic que las mujeres más pijas desearán tener para estar fresquitas y cómodas en el día a día. Pero, eso no es todo, porque un poco más tarde hemos descubierto otro para ir a la playa sin perder el buen estilo.

El look playero y relajado de Isabelle Junot en Menorca

Tenemos controlado cómo vestir durante el día a día para unas vacaciones en Menorca, pero ¿cómo permanecer el buen gusto para ir a las calas? Seamos sinceras, muchas de nosotras apostamos por el vestido más cómodo o el conjunto que no nos da complicaciones. Sin embargo, si no tienes ideas de cómo conseguir un estilismo adecuado a las altas temperaturas y de quitar y poner en cuestión de segundos, Isabelle Junot tiene la solución estilística. Y es que este lunes ha compartido con nosotros una fotografía que, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha hecho captura de pantalla para analizarla, así como comentarla. Esta vez, Isabelle Junot ha confiado en una blusa holgada en crudo de cuello redondo y mangas ligeramente acampanadas combinada con unos shorts estampados en tonos burdeos y blancos fresquitos y versátiles.

Isabelle Junot en Menorca. Instagram @isabellejunot

Los accesorios más en tendencia del momento

Ahora bien, estamos hablando de un look bohemio que todos podemos replicar con facilidad. Pero, los encargados de elevarlo son los accesorios. Comenzamos con un bolso trenzado en colores granates y marinos que está en sintonía con uno de los calzados que más hemos utilizado este verano: las bailarinas jelly en rojo de The Row de más de 1.000 euros. Se trata de un estilo de zapato que es perfecto durante unas vacaciones en la playa, puesto que sientan fenomenal tanto dentro como fuera del mar gracias a su versatilidad y practicidad. Por último, no se ha olvidado de una gorra con visera, así como de un collar largo con abalorios que da un aire más chic al estilismo.

Isabelle Junot ha cambiado el norte por la costa durante estos últimos días de vacaciones y, por ende, las prendas, complementos o calzados de su maleta de viaje. Nosotras seguiremos atentas a sus publicaciones con la intención de descubrir sus próximos looks.