Jennifer Lawrence recibe el Premio Donostia a sus 35 años: vestido minimalista y tacones con calcetines

Este 27 de septiembre, el Festival de San Sebastián 2025 pondrá el broche de oro a una edición protagonizada por el glamur de la mano de las actrices, celebridades o socialites. Antes de ello, esta noche de viernes se ha celebrado uno de los actos más esperados, como ha sido la entrega del Premio Donostia, el galardón que conmemora y reconoce la trayectoria profesional de los actores y cineastas. Esta vez, ha estado en manos de Jennifer Lawrence, la actriz de El lado bueno de las cosas o Los juegos del hambre, que ha marcado historia en este evento cinematográfico.

Jennifer Lawrence se ha convertido en una de las actrices más aclamadas durante estos últimos años. Además de conseguir varios galardones, como el Premio Oscar en 2013 o varios Globos de Oro, ha debutado en la 73ª edición del Festival de San Sebastián convirtiéndose en la persona más joven en recibir el Premio Donostia a sus 35 años. Si en las anteriores ocasiones le hemos visto con vestidos de Alta Costura, preferiblemente diseñados por Dior, ahora ha optado por un estilismo más relajado, desafiando los códigos de vestimenta del acontecimiento.

La actriz más joven en recibir el Premio Donostia

Como decíamos, Jennifer Lawrence se ha convertido en la persona más joven en recibir el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. Desde que se hizo eco de esta noticia, el 3 de septiembre, ha estado en boca de todos hasta el día de ayer, donde le vimos subiendo al escenario para recoger dicho galardón en manos del director español Juan Antonio Bayona, como presidente del jurado del festival. Durante su discurso agradeció a la organización por pensar en ella para obtener dicha distinción, como también lo han hecho otras personalidades de gran calibre como Meryl Streep o Pedro Almodovar.

Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia. Gtres

Jennifer Lawrence con vestido relajado y calzado moderno

Más allá de escoger aquellos diseños con los que estamos acostumbrados a verla en alfombras rojas, Jennifer Lawrence ha desafiado al dress code del Festival de San Sebastián con un vestido estructurado y que trasciende generaciones. Se trata de un diseño confeccionado por Phoebe Philo, ex directora creativa de Celine, con una clara defensa del estilo minimalista que tanto le caracteriza. Llama la atención por los cortes asimétricos, como una manga más larga en comparación con otra corta de murciélago, una de las tendencias que están al orden del día y que quita seriedad al estilismo con un aire moderno. Viene acompañado de un cut-out en la zona lateral del atuendo, donde vemos parte del abdomen de la actriz junto con otro situado en la espalda. Con ello, también observamos una abertura en la pierna que ha otorgado movimiento al look y ha dejado ver uno de los calzados más inesperados.

73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián Javier Etxezarreta Agencia EFE

Un vestido de lana que ha favorecido y destacado la silueta de Jennifer Lawrence, apostando por la combinación de aquello más elegante con aquello más contemporáneo. Esta vez, ha huido de los colores clásicos para dar paso a uno que más triunfará en la temporada de otoño, el verde caqui. Sofisticado y sutil para casi cerrar el Festival de San Sebastián 2025. Lo ha combinado con zapatos de tacón en negro (a juego con un cinturón delgado que se incorpora en el diseño), pero junto con unos calcetines de canalé tobilleros a tono, una apuesta de lo más arriesgada en un acontecimiento como este.

Jennifer Lawrence recibe el Premio Donostia 2025 en la 73ª edición del Festival de San Sebastián Unanue Europa Press

Siguiendo con la estética del menos es más, Jennifer Lawrence ha confiado en unos pendientes de gotas acabados en plateado. Junto con un maquillaje de lo más natural en tonos neutros, resaltando tanto sus labios como sus pómulos, y una melena lisa con flequillo recto.