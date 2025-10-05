El jersey de rayas de Sara Carbonero que querrás llevar todo el otoño (ahora cuesta menos de 30 euros)

El mes de octubre es de esos en los que más se nota el entretiempo, las mañanas suelen ser más bien frías y los mediodías y tardes conservan un halo suave, lo que viene a ser un auténtico rompecabezas a la hora de elegir el estilismo adecuado para diario. Sin embargo, parece que para Sara Carbonero estos desafíos estilísticos no son un problema para nada, prueba de ello el look que la periodista se ha marcado este fin de semana para una tarde de fútbol como la madre orgullosa que es.

Y es que, no hay nada que diga mejor otoño en clave fashion que un jersey de punto, ¿verdad?, eso mismo pensamos nosotras. Son ese comodín que te hace un look en cuestión de minutos y que gracias a su versatilidad lo puedes combinar prácticamente con todo lo que tengas en el armario, desde vaqueros rectos, pasando por pantalones de pinzas, faldas de estilo lápiz o incluso debajo de un vestido satinado.

Otoño, el momento perfecto para deslumbrar con jerséis de punto

Así es, el jersey de punto es, temporada tras temporada, ese imprescindible que nunca pasa de moda. En 2025 vuelve con más fuerza que nunca, reinterpretado desde la sencillez y el confort, pero con detalles de color y textura que lo elevan a pieza de deseo. Entre todos los estilos, los de rayas se posicionan como los grandes protagonistas del entretiempo: aportan ese toque retro que adoran las prescriptoras de estilo y combinan a la perfección con cualquier tipo de denim o prenda neutra.

Sara Carbonero con jersey de punto. @saracarbonero

Además, las tonalidades tierra, burdeos y rosadas, como las del diseño elegido por Sara Carbonero, encajan con la paleta otoñal más elegante. Son colores que favorecen a todos los tonos de piel y que, al mismo tiempo, aportan luminosidad sin necesidad de recurrir a grandes artificios.

El jersey multicolor de Sara Carbonero que ya está rebajado en Slowlove

La periodista ha vuelto a apostar por una de las prendas de su firma, Slowlove, y es que, a decir verdad no hay mejor embajadora de ese estilo que encapsula la firma, que la misma Sara. En esta ocasión, lo ha vuelto a demostrar con un jersey de diferentes colores que desprende ese aire bohemio y relajado que tanto caracteriza su estilo.

Jersey multicolor, de Slowlove (rebajado a 29,99 euros)

Jersey multicolor. Slowlove

Confeccionado en mezcla de mohair y acrílico, presenta rayas en tonos malva, rosa y teja, y un diseño fluido que permite llevarlo tanto con el hombro al aire como lo ha hecho Sara, como con un ajuste más clásico.

Ideal para esos días en los que quieres ir cómoda, pero sin renunciar al estilo, es una de esas piezas que resumen a la perfección el aire estilístico de Sara: natural, femenina y con ese punto bohemio que solo ella sabe transmitir.