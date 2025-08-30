De Julia Roberts a las sobrinas de Lady Di: los mejores looks de la tercera alfombra roja del Festival de Venecia

Estamos en la tercera jornada de la 82ª edición del Festival de Venecia, donde hemos vuelto a presenciar un despliegue de looks de las invitadas, actrices o socialites. La alfombra roja del Palazzo del Cinema ha sido el foco de esta noche de viernes, donde rostros conocidos de calibre como Julia Roberts o las sobrinas de Diana de Gales se han convertido en toda una referencia del sector de la moda. De nuevo, cada una de ellas han seguido a la perfección el código de vestimenta establecido con vestidos largos, tonalidades endulzantes o detalles que marcan la diferencia.

El Festival de Venecia 2025 tendrá lugar hasta el 6 de septiembre, por ello durante toda una semana estaremos conociendo las presentaciones de los proyectos más esperados hasta ahora, así como los reencuentros de los actores, directores u otras figuras del mundo del cine. En estos primeros días, hemos analizado, así como comentado los estilismos de Cate Blanchett, Amal Clooney siendo todo un apoyo a su marido o una de las primera españolas que ha pisado el acontecimiento, Hiba Abouk. Todavía falta mucho por descubrir, pero antes de ello, repasamos los mejores looks de la alfombra roja del Festival de Venecia 2025.

Tercera alfombra roja del Festival de Venecia 2025: los mejores looks de las invitadas

Julia Roberts se ha convertido en la invitada perfecta con un vestido negro que abraza al minimalismo. Brinda un escote redondo a la caja, mangas largas acompañadas de hombros estructurados, cuerpo entallado a la silueta y falda fluida con cola. Sin duda alguna, lo que más ha llamado la atención ha sido un sutil estampado de rombos que actúa como una estrategia estilística para estilizar el cuerpo de la actriz. Siguiendo con la sofisticación y sencillez, ha optado por joyas de diamantes discretas y melena suelta con ondas deshechas para desenfadar el look.

Italy Venice Film Festival After the Hunt Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

De la misma manera, Monica Barbaro ha deslumbrado con un vestido de la misma tonalidad con un aire effortless. Nos referimos a un diseño plisado de efecto satinado que ayuda a conseguir textura en el estilismo, así como un punto más elegante. Luce un escote de cuello redondo, sin mangas, con cuerpo holgado que da paso a la cintura, donde se ciñe un maxilazo lateral junto con una falda fluida y con movimiento. También, la actriz estadounidense ha optado por melena suelta con ondas nada marcadas y joyas minimalistas con pendientes de perlas.

After the Hunt Premiere - 82nd Venice Film Festival RICCARDO ANTIMIANI Agencia EFE

Lady Eliza Spencer y Lady Amelia Spencer también han sido uno de los focos del Festival de Venecia, coincidiendo este fin de semana con los 28 años del fallecimiento Lady Di, su tía. Como solemos ver en sus apariciones públicas, ambas se han sincronizado en sus estilismos, consiguiendo como resultado dos vestidos románticos, vaporosos y sacados de un cuento de hadas firmados por Cappellazzo. Mientras que Lady Eliza Spencer ha lucido uno diseño en tono rosa empolvado con capa inetegrada semitransparente y falda larga con apertura, Lady Amelia Spencer se ha decantado por el azul bebé con, también capa lateral, cuerpo semitransparente, cintura fruncida y falda con vuelo.

Ambas han escogido recogidos elegantes que enmarcan su rostro, así como también ayudan a enfatizar sus facciones. Han elevado los looks de invitada con joyas de diamantes, con gargantilla en cascada y brazalete en el caso de la primera celebridad, y con collar de linea recta y pendientes delicados en el caso de su hermana.

Lady Eliza Spencer y Lady Amelia Spencer. Gtres

Chloe Sevigny, por su parte, ha apostado por las transparencias y encajes con un vestido por encima de las rodillas que gana volumen con una sobrefalda peplum en negro. Lo ha completado con sandalias de tacón al tono, pendientes y gargantilla de diamantes y un clean look que acentúa su sofisticación.

Italy Venice Film Festival After the Hunt Red Carpet Alessandra Tarantino/Invision/AP Agencia AP

Así han vuelto a brillas las invitadas en la tercera alfombra roja del Festival de Venecia. Durante este fin de semana seguiremos viendo la llegada de nuevas celebridades, actrices o socialites en sus vaporettos y nosotras no pasaremos por desapercibido cómo han lucido sus looks.