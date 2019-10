Julieta Pradós lo tiene claro: este vestido de fiesta de H&M te acompañará todo el invierno, no solo en Fin de Año

En algún momento, y quien diga que no miente, todas hemos llegado a pensar que las prendas catalogadas como “de fiesta”, con brillantes, pedrería o lentejuelas, solo eran aptas para las ocasiones más especiales, eventos, citas importantes, celebraciones o fechas clave como la noche de Fin de Año, pero nada más lejos de la realidad. Hace tiempo que estos diseños, con el brillo como protagonista, llegaron a nosotros para convertirse en nuestros aliados, sea cual sea el momento. ¿La clave? Saber combinarlos, como el caso de Julieta Pradós.

Así como nos enamoró eligiendo las botas cowboy del momento para uno de sus últimos estilismos, ahora ha sido el último look de la influencer el que se ha llevado nuestra total aprobación. Julieta ha optado por una pieza deslumbrante de H&M, un vestido mini, estampado bicolor brillante y lazos en los tirantes, y lo ha combinado con una camiseta de manga larga en blanco y botas de caña alta para logar recrear un estilismo menos explosivo. ¿El resultado? Un look espectacular que bien podría acompañarte un sábado cualquiera y que confirma nuestra teoría: estas piezas podrán estar en tu armario en cualquier momento, no solo en Navidad.