Kaiku: La chaqueta vasca que conquista la moda este otoño

En un mundo donde la moda global permite llevar faldas tartán de Escocia o vestidos inspirados en el qipao chino, hay prendas locales que también merecen protagonismo. Una de ellas es el kaiku, una chaqueta de origen vasco que está resurgiendo como un imprescindible del armario contemporáneo.

¿Qué es un kaiku?

Es la chaqueta de paño, tradicionalmente azul marino con ribetes negros, inspirada en las chamarras que los pescadores vascos usaban en alta mar. Con los años, se incorporaron detalles como bolsillos, coderas y trabillas al estilo militar, dando lugar a un diseño elegante y funcional que se popularizó en la década de 1970. También existen variantes con cuadros verdes y negros, típicas de Bizkaia, conocidas como lekeitiarra o gernikesa, según la localidad.

El resurgimiento del kaiku no es casual

Para las marcas vascas, esta prenda tiene un fuerte vínculo familiar y cultural. Firmas locales como Amarenak han revitalizado el kaiku con diseños modernos, incluyendo reinterpretaciones como chubasqueros y versiones en distintos materiales.

También marcas como SKFK han dado su toque contemporáneo, mientras que en el plano internacional, firmas como Chanel o Gucci han presentado modelos que recuerdan a esta icónica chaqueta en sus desfiles. Incluso opciones más accesibles de Sandro, Sézane o Zara demuestran que el kaiku no es solo un guiño histórico, sino una tendencia global.

Cómo combinar la chaqueta kaiku

La chaqueta kaiku es perfecta para el otoño, ya que puede reemplazar un abrigo pesado y seguir siendo útil durante meses. Algunas ideas para incorporarla al armario:

Estilo sobrecamisa: Úsala abierta sobre camisetas básicas o blusas ligeras para un look effortless y casual.

Layering: Combina el kaiku con suéteres, chalecos o camisas de distintos colores y texturas para un estilo más elaborado y moderno.

Funciona de maravilla con vaqueros clásicos, creando un equilibrio entre lo tradicional y lo urbano.

Formal pero relajada: Combínala con pantalones de sastrería y zapatos planos o botines para un look de oficina cómodo pero elegante.

Hoy, el kaiku deja de ser únicamente un símbolo regional y se convierte en un icono de moda que combina tradición y contemporaneidad. Se puede llevar con jeans, faldas o pantalones clásicos, adaptándose a cualquier estilo.