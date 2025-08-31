De Karla Sofía Gascón a Eugenia Silva o Clara Galle: los looks de las españolas en la alfombra roja del Festival de Venecia 2025

La Mostra de Venecia es mucho más que un certamen emblemático del sector cinematográfico. Es un reencuentro con las actrices, celebridades e influencers acompañadas de una despliegue de looks glamurosos en los que han trabajado durante meses para deslumbras bajo los focos y cautivar todas las miradas. La alfombra roja del Festival de Venecia es toda una caja de sorpresas, donde descubrimos las tendencias de invitada de otoño al ser el primer evento de galardones de la temporada. Y en este cuarto día ha habido mucho que analizar de la mano de mucha, mucha y mucha moda.

Tras los primeros días de la 82ª edición del Festival de Venecia, hemos ido descubriendo los atuendos de alta costura o hechos a medida de personalidades del calibre como Julia Roberts o Cate Blanchett. Asimismo, las celebridades españolas no han dudado en asistir, como hemos visto recientemente con Hiba Abouk o Rocío Osorno. Ahora, esta noche de sábado hemos vuelto a presenciar el glamur de ellas con rostros conocidos como Karla Sofía Gascón, Eugenia Silva o Clara Galle, compartiendo red carpet con Sofia Carson o Paris Jackson, entre muchos más. Por lo que si en las jornadas anteriores han estado repletas de máxima elegancia, en el cuarto día de la alfombra roja del Festival de Venecia 2025 la moda se ha vivido como un realmente espectáculo de glamur.

Todos los looks de las españolas en el cuarto día de la alfombra roja del Festival de Venecia 2025

Eugenia Silva apuesta por la elegancia del color negro para convertirse en la invitada más sofisticada con un diseño de Armani Privé. Un vestido de corte sirena que ha llamado la atención con un bordado floral con cristales y lentejuelas que dan paso a una falda de línea recta, ligeramente ajustada y con cola sutil. Ha aportado textura y movimiento con un cuerpo de plumas al tono, así como ha completado el estilismo con sandalias de tacón en plateado, joyería sutil de Rabat y clean look que enmarca su rostro y enfatiza las facciones.

Karla Sofía Gascón también ha sido una de las españolas que ha asistido al Festival de Venecia 2025. Lo ha hecho con un elegantísimo vestido largo en rojo con escote pronunciado acompañado de un fruncido sutil, tirantes anchos y falda ligera con movimiento. Lo ha acompañado con joyería de cristales de lo más sofisticadas con capacidad de elevar el look, así como lo ha relajado con melena suelta lisa.

Italy Venice Film Festival Frankenstein Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Clara Galle se ha transformado en toda una princesa de cuento con un vestido de tul en rosa empolvado de Armani Privé, también. Un cuerpo perfectamente ajustado a la silueta que deslumbra con transparencias y decorados con bordados florales en tonos verdes y rosados. Sigue de una falda voluminosa con múltiples y pequeñas capas horizontales también adornadas con pedrería. Un estilismo de lo más femenino que ha acompañado de un look de maquillaje luminoso, así como de melena suelta con ondas naturales.

Italy Venice Film Festival Frankenstein Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Alejandra Onieva ha conquistado la red carpet con un maravilloso vestido de tweed. Se trata de un diseño de corte largo, escote redondo y espalda al descubierto que combina dicho material con líneas diagonales que favorecen su cuerpo, así como con detalles de lentejuelas. Un absoluto acierto que ha combinado con joyería más llamativa que aporta luz al rostro y sandalias de tacón plateadas. También, en cuanto a términos de belleza, ha apostado por su melena larga con flequillo hacia un lado con ondas naturales y look de maquillaje en tonos rosados.

Alejandra Onieva en el Festival de Venecia 2025. Gtres

Y muchas más celebridades

La actriz estadounidense Sofía Carson, por su parte, también ha deslumbrado con un vestido largo en nude decorado con toques de lentejuelas en horizontal. Un diseño de cuello redondo y mangas largas que brinda un cuerpo ajustado y que da paso a una falda recta con volumen a la que se añade una capa transparente para dar más movimiento. Con ello, ha acentuado el aire más sofisticado con un corte de pelo bixie perfectamente peinado con flequillo hacia un lado.

Italy Venice Film Festival Frankenstein Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

El look de invitada más glamuroso ha sido el de la actriz británica Rosie Huntington-Whiteley. Ha lucido un vestido blanco de inspiración hollywoodiense de escote asimétrico decorado con plumas (a juego con la estola) y cuerpo de lentejuelas plateadas acompañado de un cut-out. También, una falda de corte recto con cola sutil de efecto satinada junto con un look de maquillaje en tonos neutros con acabado glow y un peinado de ondas desenfadadas.

Italy Venice Film Festival Frankenstein Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Paris Jackson en su faceta más cañera con un vestido de efecto cuero en negro. Con un corte ajustado, destaca un escote pronunciado en forma de V con detalles de plumas en los tirantes con falda ajustada con caída relajada. Lo ha acompañado de guantes largos, también de efecto piel, bolso de mano rígido al tono y joyas de plata con pendientes largos y gargantilla sutil. La hija de Michael Jackson ha dado un toque desenfadado el look con un recogido relajado.

Italy Venice Film Festival Frankenstein Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Durante esta alfombra roja del Festival de Venecia 2025 hemos observado el talento español a través de una excelente selección de vestimentas que no han dejado indiferente a nadie. En una semana finalizará dicho certamen, por lo que todavía faltan días para seguir analizando, así como comentando muchas propuestas estilísticas.