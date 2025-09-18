Kate Middleton y Melania Trump, dos estilos a juego en los jardines de Frogmore con guiño campestre (y otoñal)

El último encuentro entre la princesa de Gales y Melania Trump volvió a dejarnos un duelo estilístico de altura. Si en la cena de gala en Windsor ambas habían apostado por looks sofisticados y de etiqueta, en esta ocasión, su paseo por los jardines de Frogmore mostró su versión más relajada, con outfits perfectamente coordinados y un aire inspirado en la naturaleza.

La cita tuvo lugar en un ambiente distendido, muy diferente al del recibimiento oficial. Kate Middleton quiso que la primera dama estadounidense conociera de cerca la labor de los scouts, con quienes trabaja activamente en Reino Unido, y para ello organizó un recorrido al aire libre acompañado de actividades con los más pequeños. Una puesta en escena que encajaba a la perfección con los estilismos escogidos por ambas, cargados de referencias otoñales y tonos tierra.

El look de Kate Middleton: elegancia británica en clave campestre

La princesa de Gales volvió a demostrar su maestría a la hora de interpretar el dress code en función del entorno. Para la cita en Frogmore, Kate apostó por una falda midi marrón con vuelo combinada con unas botas de ante de tacón ancho en el mismo tono, un conjunto que destila practicidad y sofisticación a partes iguales.

Kate Middleton. Gtres

El toque diferencial llegó con su chaqueta tipo austriaca en terciopelo verde botella, un diseño de aire clásico que contrastaba elegantemente con la falda. Como detalle final, la princesa añadió un pañuelo en tono verde, anudado al cuello, que reforzaba la inspiración forestal del conjunto. Un look pensado para la ocasión que reafirma su estilo británico y su habilidad para reinterpretar el clasicismo campestre con un aire chic.

El look de Melania Trump: safari de lujo en tonos camel

Frente a la sobriedad de Kate, Melania Trump optó por un estilismo de inspiración safari que encajaba a la perfección con el entorno natural. La ex primera dama lució unos pantalones blancos rectos, que aportaban luminosidad al look, junto a una chaqueta tipo sahariana en ante camel. Este diseño estructurado, ceñido a la cintura con cinturón, realzaba su figura y mantenía ese estilo sofisticado que siempre la ha caracterizado.

Melenia Trump. Gtres

En el apartado de accesorios, Melania se decantó por la comodidad, apostando por unas bailarinas planas en el mismo tono camel que la chaqueta, creando una armonía cromática impecable. Un look minimalista, pero estudiado, que demuestra cómo lo casual también puede tener un aire de alta costura.

Dos estilos, un mismo mensaje

Ambos estilismos parecían dialogar entre sí. Kate, con su interpretación más británica y tradicional; Melania, con un guiño cosmopolita y safari. Sin embargo, los puntos en común eran evidentes: tonos tierra, tejidos nobles y referencias a la naturaleza. Un lenguaje visual que no solo reflejaba la temática del encuentro con los scouts, sino también la sintonía entre dos referentes de estilo en contextos muy distintos.

Además, la elección de estos looks campestres llegaba justo después de haber brillado la noche anterior en Windsor con vestidos de gala, lo que refuerza su versatilidad estilística: capaces de deslumbrar en un salón de baile, pero también de inspirar en un paseo por los jardines.

Este tercer encuentro entre Kate Middleton y Melania Trump vuelve a demostrar cómo la moda es también una herramienta de comunicación. La princesa de Gales y la ex primera dama apostaron por la misma paleta cromática e inspiración natural, aunque cada una lo llevó a su terreno con maestría. Un duelo de estilo que, lejos de rivalizar, subraya cómo la elegancia puede adaptarse a cada escenario, desde un palacio hasta un rincón campestre.