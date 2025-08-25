Kate Middleton reaparece en Balmoral con un guiño de estilo a Lady Di

Tras asistir a la final de Wimbledon 2025, Kate Middleton ha reaparecido en un servicio religioso en Crathie Kirk este domingo. Esta cita en la agenda es toda una tradición de la familia real británica celebrada durante cada verano en dicha iglesia, que se sitúa cerca del castillo de Balmoral. Los integrantes (como Camila, el rey Carlos III o la princesa Ana, entre otros) han sido fotografiados desde el interior de los vehículos, hecho que ha impedido observar, así como analizar, en totalidad los estilismos. Entre ellos, también la duquesa de Cambridge, pero sí que hemos podido descubrir un guiño estilístico que hace referencia a Lady Di.

En el caso de la princesa de Gales, iba acompañada de Guillermo de Inglaterra al volante, así como de sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Como decíamos, su aparición dentro del coche solamente nos ha dejado ver de la zona de los hombros al rostro de los asistentes, pero en su caso hemos descubierto un sinfín de curiosidades de las que todo el mundo está hablando. Una de ella se trata del sector beauty, y es que ha deslumbrado con unos tonos de color de cabello más rebajados o, mejor dicho, con unos reflejos sutiles en un tono rubio-miel. No sería la primera vez que ocurre, puesto en otras ocasiones Kate Middleton ha sorprendido con un cambio de look discreto, favorecedor y similar al que hemos visto durante las últimas horas de este fin de semana. Asimismo, también ha llamado la atención su maquillaje: natural, sencillo y perfecto para cada día. Se trata de un ahumado de sombras de ojos en tonos marrones suaves que ayudan a ganar más profundidad en la mirada, junto con un claro énfasis en la zona de los pómulos con un colorete rosado a juego con los labios definidos.

El sombrero de Kate Middleton en su reaparición en Balmoral

Ahora bien, uno de los accesorios que sí que hemos visto en la reaparición de Kate Middleton en Balmoral ha sido el sombrero. Un modelo de estilo píldora decorado con un lazo grande al lateral, confeccionado por John Lock & Co. Lo hemos visto en repetidas ocasiones y en diferentes tonalidades, pero esta vez se ha decantado por el negro. Por lo que hemos podido observar, lo ha combinado con una chaqueta estructurada y una blusa en tono burdeos, así como con joyería discreta.

Kate Middleton. Gtres

Un claro guiño a Lady Di

Aunque se trate de uno de los sombreros favoritos y más recurridos de Kate Middleton, sobre todo, se trata de un guiño a Diana de Gales. Durante sus múltiples asistencias a eventos mostraba una clara inclinación hacia este estilo de sombreros, como el que vemos en la siguiente imagen en un tono azul celeste. Lo cierto es que la royal se inspira recurrentemente en la madre de Guillermo de Inglaterra a nivel estilístico, como bien hemos detectado en varios de sus looks. Vestidos lady, estampados de lunares, abrigos al estilo vestido o joyería heredada, entre otros aspectos.

Lady Di. Gtres

La familia real británica se encuentra disfrutando de los últimos días del verano en Balmoral, Escocia. Y Kate Middleton ha vuelto a llamar la atención de todas las editoras de moda y nuestra sección Lifestyle de La Razón estará atenta a cualquier aparición con el fin de analizar un nuevo estilismo.