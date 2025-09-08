Kate Middleton recupera su lado más lady con un vestido de cuadros en el homenaje a Isabel II

Kate Middleton ha vuelto a demostrar por qué es un auténtico icono de estilo. La Princesa de Gales acudió junto al príncipe Guillermo al homenaje por el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, un acto muy emotivo que tuvo lugar en el Women’s Institute de Sunningdale, institución a la que la monarca británica estuvo vinculada durante más de ocho décadas. Y, como era de esperar, el look elegido por Kate no ha pasado desapercibido.

Esta vez, la esposa del heredero al trono dejó a un lado sus habituales vestidos de lunares para apostar por otro de sus estampados predilectos: los cuadros. La prenda escogida pertenece a la diseñadora Alessandra Rich, una de las firmas más presentes en el armario de Kate, y con la que ha protagonizado algunos de sus estilismos más icónicos.

Un vestido de cuadros con todo lujo de detalles

El diseño, de largo midi y con un patrón muy femenino, destaca por su sofisticada paleta de tonos grises con pinceladas de blanco y pequeños toques rosados. Uno de los elementos más llamativos es su cuello acabado en pico, acompañado de delicados volantes en la zona superior y en la cintura, aportando un aire romántico que contrasta con la seriedad del estampado.

El look de Kate. Gtres

El vestido también incorpora botonadura frontal tipo joya y manga farol, un detalle que añade volumen y realza la silueta. El resultado es un look equilibrado, que combina elegancia y modernidad en partes iguales, perfecto para un evento tan simbólico.

Accesorios discretos para un look impecable

Fiel a su estilo minimalista, Kate completó el estilismo con unos salones en tono gris con efecto piel de serpiente, que aportan textura y sofisticación sin robar protagonismo al vestido. Como joyas, la Princesa de Gales eligió unos discretos pendientes ‘Grace’ de topacio blanco y diamantes, firmados por Kiki McDonough, una de sus joyerías de referencia.

Para rematar, la royal lució la melena suelta con ondas suaves y un maquillaje natural en tonos neutros, reforzando la esencia lady que tanto caracteriza a la futura reina.

Un homenaje cargado de significado

Más allá de la moda, este acto ha tenido un importante valor simbólico. Kate Middleton y el príncipe Guillermo participaron en este homenaje para recordar el legado de Isabel II, quien fue miembro honorífico del Women’s Institute durante 80 años.

El look de Kate. Gtres

Una vez más, Kate confirma que sabe adaptar su estilo a cada ocasión, eligiendo piezas llenas de significado y detalles cuidados. Su capacidad para equilibrar tradición y tendencia la consolida como una de las mujeres más influyentes en el panorama internacional.