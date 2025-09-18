Kate Middleton recupera la tiara favorita de Lady Di frente al atrevido look amarillo de Melania Trump en Windsor

El castillo de Windsor se convirtió en el escenario de uno de los encuentros diplomáticos y estilísticos más comentados de los últimos meses. Con motivo de la visita de Estado de Donald y Melania Trump al Reino Unido, la Familia Real británica organizó una cena de gala en la que el protocolo, la moda y la historia se entrelazaron de manera magistral.

Dos figuras acapararon todas las miradas: la princesa de Gales, Kate Middleton, con una elección cargada de simbolismo al recuperar una de las joyas más icónicas de Lady Di, y Melania Trump, que apostó por un vestido que rompió con la sobriedad clásica de estas recepciones.

Kate Middleton y la tiara de los enamorados

Kate Middleton volvió a dejar claro su papel como referente de estilo real al lucir la histórica tiara Lover’s Knot, conocida como “la tiara del nudo de los enamorados”. Una pieza con 19 arcos de diamantes y decorada con 39 perlas colgantes, que perteneció a Diana de Gales y que se ha convertido en todo un emblema de la elegancia británica.

Para acompañarla, la princesa optó por un vestido de alta costura en tono marfil de Phillipa Lepley, cubierto con un abrigo de encaje Chantilly bordado a mano con motivos florales. El resultado fue un look de inspiración nupcial, delicado y solemne, que subrayó la majestuosidad de la ocasión. La elección de esta tiara, además de su belleza, reforzó el vínculo simbólico con la memoria de Lady Di, algo que siempre emociona a la opinión pública.

Melania Trump y su apuesta rompedora

Por su parte, Melania Trump sorprendió al alejarse del estilo tradicional de estas cenas de gala. Aunque respetó la etiqueta del vestido largo, lo hizo con un diseño poco habitual: un vestido amarillo con los hombros descubiertos, abertura lateral en la falda y un cinturón ancho en rosa pastel. La primera dama estadounidense completó el conjunto con unos pendientes de esmeraldas, añadiendo un punto de contraste sofisticado.

Si bien no incumplió el protocolo, su elección destacó por ser más moderna y arriesgada, rompiendo con la imagen más conservadora que suele predominar en este tipo de banquetes de Estado.

Una velada histórica con dos estilos opuestos

El banquete en Windsor dejó dos imágenes que pasarán a la historia: la de Kate Middleton, impecable y cargada de simbolismo al evocar el legado de Diana de Gales, y la de Melania Trump, atrevida y con un estilismo vibrante que se alejó del clasicismo de las casas reales europeas.

Dos formas muy distintas de entender la moda en un mismo evento, que dejaron claro cómo el estilo puede convertirse también en un lenguaje diplomático. Mientras Kate apostaba por la tradición y la memoria, Melania reivindicaba la modernidad y la ruptura con lo establecido.

Una cena de gala en la que la moda volvió a ser protagonista, recordándonos que, más allá de la diplomacia, los looks también escriben historia.