Kate Middleton sorprende en la Copa Mundial de Rugby femenina con el traje negro que mejor queda con blusas románticas

Cada vez que Kate Middleton está en la esfera pública, no hay duda de que los flashes la persiguen, y es que después de una semana de vuelta al trabajo en la que no se ha hablado otra cosa que del cabello rubio de la Princesa de Gales, esta ha vuelto a aparecer en la tarde de sábado para apoyar el deporte femenino como viene haciendo desde hace tiempo. En esta ocasión, el encuentro era un partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de Rugby en el que la selección de Inglaterra se enfrentaba a Australia, solo cabe decir que las británicas vencieron con un holgado marcador de 47-7.

Para saber si la Princesa de Gales ha sido parte de este amuleto en clave deportiva tendremos que esperar a próximas rondas, pero a lo que no nos hemos podido resistir es a analizar el estilismo que Kate eligió para la ocasión. Teniendo en cuenta el luto moderado que la Casa Real británica había marcado tras el fallecimiento de la Duquesa de Kent hace tan solo unos días, la Princesa de Gales supo equilibrar protocolo, sobriedad y estilo a partes iguales con un look que roza la perfección.

El traje negro de Kate Middleton, inspiración perfecta para la oficina

La apuesta de Kate fue un traje sastre negro impecable que llevó con una de esas blusas románticas con volantes que tanto favorecen y que consiguen dar un aire sofisticado a cualquier estilismo. Un look que vemos perfectamente replicable en clave oficina, sobre todo para esos días en los que necesitas transmitir elegancia y sobriedad sin perder un ápice de feminidad.

El look de Kate Middleton. Gtres

El corte entallado de la americana y el patrón recto del pantalón consiguen estilizar la figura sin esfuerzo, mientras que la blusa blanca aporta ese contraste clásico que nunca falla. Una combinación que bien podría ser el uniforme 'working girl' de manual para este otoño.

Detalles 'beauty' de un icono de estilo

Si el traje era de diez, el resto del look no se quedó atrás. La Princesa de Gales apostó por un peinado semirecogido con ondas marcadas con el que no se consigue otra cosa que potenciar aún más sus rasgos de manera natural. Los pendientes discretos, el maquillaje en tonos neutros y su eterna sonrisa hicieron el resto. Con este look, Kate Middleton vuelve a confirmar que su estilo siempre va más allá consiguiendo hacer de este una manera de comunicar elegancia atemporal, adaptada a cada contexto.

Los detalles del look de Kate Middleton. Gtres

A sus 43 años, Kate Middleton sigue consolidándose como un auténtico referente de estilo para millones de mujeres en todo el mundo. Sus elecciones nunca son casuales y este traje negro con blusa romántica es la prueba de cómo combinar respeto al protocolo con una inspiración contemporánea que se adapta a cualquier armario. Un estilismo sobrio, elegante y absolutamente inspirador que demuestra que Kate sigue jugando en otra liga en lo que a estilo real se refiere.