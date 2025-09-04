Kate Middleton vuelve al trabajo con el look otoñal más elegante y fácil de copiar

Tras un mes y medio de vacaciones, Kate Middleton ha retomado su agenda oficial junto al príncipe Guillermo y, como siempre, lo ha hecho marcando tendencia. Los príncipes de Gales han reaparecido este 4 de septiembre en una visita al Museo de Historia Natural de Londres, y la princesa ha estrenado un look otoñal que reúne todas las claves del estilo elegante y atemporal que la caracteriza.

En su regreso al trabajo, Kate Middleton ha vuelto a demostrar que no hacen falta grandes excesos para conseguir un outfit sofisticado y favorecedor, ideal para la oficina y perfecto para afrontar la transición entre el verano y el otoño.

La clave de su look: el blazer de inspiración británica

La princesa de Gales ha apostado por un blazer entallado en tono marrón topo con estampado príncipe de Gales, una de las prendas imprescindibles de la temporada. Este tipo de chaquetas aportan estructura, estilizan la figura y elevan cualquier combinación básica.

Kate Middleton vuelve al trabajo. Gtres

Kate lo ha combinado con una camisa blanca clásica, un básico infalible que ilumina el rostro y encaja en cualquier armario de trabajo. Con esta mezcla de prendas atemporales, consigue ese equilibrio entre sobriedad y modernidad que tanto la define.

Pantalones oscuros y mocasines, el tándem perfecto para septiembre

Para completar el conjunto, Kate ha elegido pantalones de vestir en color verde botella oscuro, otro tono clave de este otoño 2025. La elección es estratégica: estiliza la silueta y aporta un aire sofisticado sin resultar excesivamente formal.

Kate Middleton vuelve al trabajo. GTRES

En cuanto al calzado, ha preferido la comodidad sin renunciar al estilo. Se ha decantado por unas bailarinas de ante marrón de Pretty Ballerinas, que vuelve con fuerza esta temporada. Este tipo de zapato, además de cómodo, es perfecto para combinar con pantalones de pinzas, vaqueros rectos o incluso faldas midi.

Un look 100% copiable para la oficina

Blazer de corte clásico - para aportar estructura

Camisa blanca atemporal - el básico imprescindible

Pantalones de vestir oscuros - perfectos para estilizar

Mocasines planos - confort y sofisticación

La apuesta de. Combina prendas básicas que probablemente ya tenemos en el armario, pero las eleva con pequeños detalles de tendencia:

Además, su estilismo se adapta a cualquier contexto, desde reuniones de oficina hasta eventos más formales, demostrando que el estilo british sigue siendo uno de los más copiados cada temporada.